Matilde Asián: «Vamos a elaborar un presupuesto aunque no nos den un techo de gasto»

No hay Gobierno central, tampoco se conocen las exigencias de Bruselas con el retorno de las reglas fiscales... ¿Qué presupuesto va a elaborar?

De momento, estamos inmersos en la previsión de cierre de 2023. Eso nos puede dar una idea del presupuesto para 2024. Lo que sí puedo adelantar es que vamos a tener unas cuentas para el año próximo. Descartamos prorrogar las actuales, porque eso no sería bueno para los ciudadanos.

¿Cuándo se tendría que haber fijado el techo de gasto?

El 1 de agosto, pero se prorroga y vamos a fijar el techo, nuestro techo de gasto, aunque nos falte la información que Madrid nos tiene que hacer llegar.

¿Con qué datos?

Bueno, la Autoridad de Responsabilidad Fiscal ya ha dado su aproximación, con un aumento de entre el 2,8% y el 3%. Es verdad que el Gobierno de España no nos ha comunicado el techo de gasto ni la intensidad con la que retornan a partir del año próximo las reglas fiscales que fija Bruselas; lo único que sí sabemos es que las va a haber, porque ya lo dijo la UE. No sé si tendrá o no esa información el Gobierno de España en funciones, lo que sí puedo afirmar es que no la ha comunicado a las comunidades autónomas. Me pilló por sorpresa la convocatoria de elecciones generales, pero no pensé en la enorme influencia en materia presupuestaria.

La encuentro optimista. ¿Ese único dato de la AIReF basta para hacer unas cuentas sin equivocarse demasiado?

Aunque no se hayan cuantificado las magnitudes exactas, la disciplina presupuestaria se compone de un límite al déficit que, de oídas, sabemos que va a ser del 0% para las comunidades autónomas; un límite a la deuda relacionada con el producto interior bruto (PIB), que tampoco conocemos, pero se dice que estará en torno al 13%, y, por último, lo más duro, que es la regla de gasto, de la que no sabemos nada. Va a ser muy difícil, solo podemos manejarnos en las magnitudes que se están oyendo, pero es verdad que el grado de incertidumbre es muy elevado.

No hace tanto tiempo se hizo un presupuesto canario también a ciegas y luego hubo que recortar 800 millones de euros.

El momento no es el mismo. Entonces fue cuando precisamente Europa fijó unas reglas de obligado cumplimiento que obligaron hasta a cambiar el artículo 135 de la Constitución. España entró por vez primera en esa disciplina presupuestaria, lo que obligó a hacer un ajuste. Pero es que, además, el agujero del país ya era enorme, no teníamos dinero para afrontar nuestras obligaciones y los mercados solo prestaban a intereses muy elevados. Sin embargo, ahora venimos de cuatro años de bonanza, con el mayor nivel de ingresos de la historia. Los problemas eran completamente diferentes, en aquella época se trataba de buscar un dinero que no teníamos y ahora, de hacer un presupuesto cuando nos hemos acostumbrado a esos ingresos elevados.

Si ese es el problema, ¿por qué han hecho de la bajada de impuestos una bandera programática y electoral?

Porque creemos en ello. Queremos garantizar los servicios sanitarios, de educación, de protección social y de dependencia; proteger a los más vulnerables. A partir de ahí, no somos partidarios de seguir batiendo récords de recaudación, preferimos que esa disponibilidad financiera esté en manos de los ciudadanos. Y eso no quiere decir que creamos que la recaudación va a ser menor, al contrario, va a haber más.

¿Bajando los impuestos?

Sí, porque se incrementa la actividad económica. Si hay más dinero en manos de los ciudadanos, se concretan más proyectos, hay más inversión y más consumo, y eso permite recaudar más. Eso es lo que defendemos dentro del Partido Popular. Elevar el tipo impositivo sobre el mismo nivel de actividad económica incrementa los ingresos, pero es pan para hoy y hambre para mañana.

¿Siempre?

La política tributaria se tiene que adaptar a la realidad, puedes tener un principio general como este, pero hay que aterrizarlo sobre el contexto real. En determinadas circunstancias, bajar los tipos y dejar que la economía fluya puede generar mayor recaudación, pero hay que hacerlo en el momento oportuno.

¿Cómo lo van a hacer para que dé el resultado que prevén?

Vamos a devolver de inmediato el Impuesto de Sucesiones a la situación previa a 2019, porque lo consideramos un impuesto extremadamente injusto. Esos bienes ya tributan en el Impuesto sobre el Patrimonio cuando se obtienen.

Tributó quien lo adquirió, pero no los herederos. ¿No puede entenderse la medida más bien como la preservación de grandes patrimonios familiares?

La bonificación de este impuesto se retiró el último día de 2019 y la base liquidable media que se ha declarado en ese impuesto desde entonces es de 35.000 euros; de 45.000, en donaciones. Si usted cree que estos números responden al planteamiento que hace.

Que el vicepresidente y consejero de Economía [Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias] diga en julio que se acaba de enterar de que en 2024 vuelven las reglas fiscales no tranquiliza demasiado.

Están las reglas fiscales que tienen mucha importancia...

Quiero decir que no sé si el plan tiene tantas garantías cuando el consejero de Economía desconocía un asunto que era de conocimiento común y esencial para las cuentas.

Le digo que están esas reglas fiscales, pero también la previsión de ingresos, que es de lo que hablamos y es igualmente importante. Si controlamos esta última y la inflación, como todos deseamos, la recaudación nominal va a bajar, evidentemente. Pero hay otro factor, que es ver cómo te encuentras el presupuesto vigente. Con todos esos elementos puedes formular una propuesta.

Nuestra previsión de cierre, e insisto en que se trata de una previsión, es que va a existir insuficiencia de crédito

Cuénteme entonces. ¿Cómo está el presupuesto?

Nuestra previsión de cierre, e insisto en que se trata de una previsión, es que va a existir insuficiencia de crédito.

¿Qué hará al respecto?

Tendremos que decidir si atendemos esa insuficiencia, y como se produce en servicios esenciales, puedo decir con rotundidad que vamos a atenderla.

¿Por qué se produce esa falta de fondos?

No es ninguna novedad. Cuando calculas el importe inicial del presupuesto ya sabes que algunas áreas van a gastar más de lo que se consigna. Sobre todo si la cantidad que dedicas en 2023 es inferior a la de 2022.

Habla de Sucesiones y Donaciones, pero no del IGIC. ¿Cuándo bajarán este?

Tan pronto como se pueda.

¿No lo van a reducir ya?

Vamos a ver, vamos a ver. No hemos cambiado de opinión, seguimos pensando que el exceso de recaudación no es procedente. Recaudación sí; pero exceso, no. Había un IGIC del 5% que se subió al 7% para atender unas necesidades, si ahora la recaudación es de récord, parece razonable que volvamos al 5%. Estamos de acuerdo con que se grave el consumo, pero eso impacta más sobre las rentas más bajas, que deben dedicarse en mayor proporción al consumo frente a las más altas, que pueden ahorrar más. No nos parece que las necesidades financieras de la comunidad autónoma se deban solventar con impuestos que gravan más a los que menos tienen.

No tiene sentido coleccionar récords de ingresos cuando además llegan más fondos europeos que nunca

¿Entonces cuándo lo bajan?

Desde que podamos, desde que sea financieramente posible. Es que no tiene sentido mantenerlo para coleccionar récords cuando además llegan más fondos europeos que nunca.

Hablemos de esos fondos. ¿Cuál es el nivel de ejecución?

Bajo, muy bajo. No habrán podido ejecutar más, lo entiendo perfectamente, así que el primer paso es analizar cuáles son las razones. Lo segundo, establecer un plan de choque que evite los problemas que nos hemos encontrado. Puedo anticipar que sucede porque estos fondos, al no ser de libre disposición, exigen una tramitación, material y humana, bastante costosa.

Hay dos consejerías nuevas que antes no existían, eso es un hecho, pero no se crean de cero

Eso suena a contar con más medios. Y si encima la estructura del Gobierno crece como ahora, volvemos a los impuestos, ¿cómo piensan pagar esto si cae la recaudación?

Eso lo quiero aclarar. Hay dos consejerías nuevas que antes no existían, eso es un hecho, pero no se crean de cero. La Consejería de Universidades, por ejemplo, nace de la Dirección de Universidades, que estaba en Educación. Es una reorganización distinta, más adecuada a nuestros objetivos.

¿Cómo está Canarias en el sistema de financiación autonómica actual?

Estamos en el 95% de la media. Por encima si el ejercicio que se hace es el de contemplar el REF en un mismo saco de ingresos que recibimos. Pero claro, ese ejercicio, impecable, que hizo Ángel de la Fuente para 2021 no entraba en valoraciones, solo sumaba. Por supuesto nosotros no aspiramos a que nos quiten el REF, sino a que nos den lo que nos corresponde, como cualquier ciudadano, y aparte está el REF, para compensar los sobrecostes.

¿Por esto, entre otras cosas, se crea la figura del Comisionado del REF?

El encargo que se le hace es que estudie en profundidad nuestro Régimen Económico y Fiscal, tanto a corto plazo como su proyección futura. Los demás estamos en el día a día y no nos podemos detener a hacer este tipo de trabajo. Consideramos que el REF tiene la suficiente importancia, como la que han tenido otros comisionados que han existido en Canarias. En el estudio que haga, y que debe integrar todos los que han hecho diferentes organismos, tiene que participar toda la sociedad.

¿Le preocupa la imagen que se pueda tener fuera de los beneficios fiscales del REF?

Mucha gente puede llegar a pensar que nuestros beneficios fiscales no responden a una realidad. No son ventajas, no es que seamos unos listillos, es una manera de compensarnos de los sobrecostes que padecemos y de la situación geográfica.

Ya que está abierto el melón sobre quién va a gobernar España, ¿se sentiría más cómoda si fuera el PP o será indiferente para su trabajo?

Yo quiero que gobierne Feijóo, eso es evidente. Ahora bien, como consejera de Hacienda, los fondos que reparte el Gobierno de España no son una dádiva. Eso está reglado y da igual el color del gobierno.

Volvamos a ese sistema de financiación autonómica. ¿El panorama político nacional invita a abrir el debate de su reforma?

Abrirlo significa repartir más. Si hay menos, no puedes llegar a ningún acuerdo. Me sorprende que en los años 2020, 2021, 2022 o 2023, en los que ha habido más, no se haya abordado. Es verdad que circunstancias como el covid y la guerra de Ucrania han llevado a posponerlo. Insisto en que a todo hay que darles más. Luego uno o varios pueden no estar contentos porque piensen que no han tenido una valoración suficiente.

No puedo concebir cómo un procedimiento como la financiación autonómica que es por definición multilateral se reduce a lo que decidan el Estado y una comunidad autónoma

¿Puede llegar pronto la apertura del debate?

Si nos dejamos llevar por la prensa, parece que se van a establecer negociaciones bilaterales, con Cataluña. No puedo concebir cómo un procedimiento que es por definición multilateral se reduce a lo que decidan el Estado y una comunidad autónoma. Esto va a exigir una reflexión.

En el programa electoral del PP prometían desmantelar el actual sistema de devolución de impuestos a los ciudadanos de terceros países. Sin embargo, usted mantiene al frente de la Agencia Tributaria Canaria a la autora del modelo vigente, Raquel Peligero. ¿Cómo se conjugan ambas cosas?

Yo creo que la palabra que se utilizaba no era desmantelar.

Raquel Peligero sigue al frente de la Agencia Tributaria porque lo ha hecho bien y es una gran profesional

Para ser exactos: «Desmantelamiento del reciente sistema autonómico de devolución del denominado IGIC turístico de compras» Déjeme aclarar que a mí la labor de Peligero me parece que es buena.

Bueno, en cualquier caso, vamos a ver el fondo del asunto. Raquel Peligero, como comenta, lo ha hecho muy bien y por eso va a continuar, porque es una gran profesional. Lo cierto es que antes de este modelo actual no se devolvía y hay compañías que se dedican a facilitar esos trámites. Se ha puesto un sistema informático, porque la administración tiene que facilitar al ciudadano que lo haga personalmente.

Lo que, según lo que ocurre en la Península, no impide que lo hagan esos operadores privados a los que alude.

Cierto, pero la Administración canaria no tiene un sistema para hacer esa devolución tan ágil, efectivo, ni adecuado, tan potente en una palabra, como el de la Agencia Tributaria Estatal.

¿Entonces lo dejarán como están o lo desmantelarán?

Reformarlo totalmente para hacerlo más ágil y más eficaz. Para eso hay que invertir en informática. Porque el sistema exige que esas compañías que quieren prestar el servicio de devolución del IGIC puedan engancharse al sistema informático. Se hizo un avance, porque lo es pasar a hacerlo informático cuando antes el proceso era natural. ¿Ese avance ha permitido hacerlo en las mismas condiciones que la estatal? Bueno, bien es sabido que la administración que tiene el mejor aparato informático en todos los sectores es la agencia tributaria. Nosotros queremos mejorar.

Según comerciantes y hosteleros, eso podría redundar en un mayor gasto de los turistas en Canarias.

Pues me está reconociendo lo que antes le explicaba con los impuestos. Aunque el turista pierda una comisión, tiene ese dinero de manera inmediata y puede destinarlo al consumo. Coincidimos con esos dos sectores, entendemos sus demandas. Ahora el reto es tener una herramienta informática que pueda hacer eso con la misma facilidad con la que lo hace la agencia estatal.