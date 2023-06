Coalición apuesta por María Fernández ante la falta de acuerdo con NC

Coalición Canaria no quiere perder el tiempo. El calendario electoral aprieta y el partido, aunque sigue apostando por conformar una gran alianza nacionalista en la que también esté Nueva Canarias, presentó ayer sus apuestas para el Congreso y el Senado. La diputada nacionalista María Fernández encabezará la plancha a la Cámara Baja por la provincia de Las Palmas y Beatriz Calzada irá cómo número uno a la Cámara Alta. Esta decisión aleja a NC de formar parte del «frente amplio nacionalista» ya que los de Román Rodríguez mantenían hasta ahora las negociaciones bajo el requisito de que la candidatura estuviera encabezada por una «persona independiente».

«Aspiramos a que NC también apoye esta candidatura de unidad y estamos dispuestos a hacer sacrificios, pero no vamos a esperar hasta el último minuto por un independiente que no sabemos quién es», aclaro ayer el secretario insular de Coalición Canaria Gran Canaria, Pablo Rodríguez, tras el Consejo Político Insular en el que se aprobaron las propuestas de candidaturas para las Elecciones Generales. El diputado electo no cerró del todo la puerta a que en las próximas horas NC ponga sobre la mesa un nombre, pero insistió en que tendrá que ser «mejor que María».

Según Pablo Rodríguez tanto Fernández como Calzada son «la mejor opción» para afrontar el reto de que «Canarias tenga voz en el Congreso y en el Senado» en un contexto en el que el ambiente «será hostil y estará polarizado».

Mismo programa

La posibilidad de concurrir en alianza a las Elecciones Generales surgió el pasado viernes después de que las dos grandes formaciones nacionalistas no fueran capaces de llegar a un acuerdo para repetir la fórmula de coalición de 2019. Pero quedó sobre la mesa la opción de unirse bajo las siglas de CC, con un candidato independiente, un mismo programa y una campaña conjunta con cartelería electoral y propaganda que incluya los logotipos y nombres del resto de formaciones.

UxGC apoya la propuesta «esté o no esté Nueva Canarias» y reclama «tener presencia»

La iniciativa, aunque desde el principio complicada, dejó la puerta abierta al entendimiento y la negociación. El último movimiento se produjo ayer, cuando Nueva Canarias le planteó a los de Fernando Clavijo la posibilidad de que fueran ellos los que aglutinaran la candidatura por Las Palmas, dejándole a CC el liderazgo en Santa Cruz de Tenerife. Petición que Pablo Rodríguez rechazó ayer.

«Eso no va a suceder. La fuerza de CC en esta provincia no es inferior a la de NC. Ese escenario no tiene sentido y en cambio, ellos no tienen presencia alguna en la provincia occidental» apuntó el secretario insular de CC de Gran Canaria. El diputado electo reconoció que la unidad debe hacerse desde «la generosidad», pero insistió en que su formación no renunciaría a los avances conseguido en la provincia oriental.

Otros partidos

Además de NC, Coalición mantiene contactos con otras formaciones como Unidos por Gran Canaria (UxGC), Juntos por Mogán, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca) y Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan). Según explicó Pablo Rodríguez ayer, las conversaciones continuarán esta semana con los partidos y se pretende que antes del viernes ya se haya firmado el Manifiesto para la defensa de Canarias para poder terminar de definir las candidaturas antes de que termine el plazo para presentarlas el próximo lunes 19 de junio.

El objetivo, según explicó Pablo Rodríguez, es que el resto de formaciones de la alianza puedan incluir candidatos en las listas. «Vamos a tener toda la generosidad con todos los partidos para que se sientas cómodos y adheridos», aclaró el nacionalista, quien defendió que incluso el partido ha dejado «vacante» el segundo puesto en la lista al Senado para que lo ocupe una persona propuesta por el resto de organizaciones de «obediencia canaria». La lista al Congreso también está abierta ya que desde CC solo se ha propuesto a Fernández para el número uno, pero todavía quedan siete puestos que cubrir.

Estar en las listas

UxGC precisamente se reunió ayer para decidir el futuro del partido de cara al 23-J. Tras un encuentro que se alargó más de dos horas, el Consejo de Dirección finalmente decidió apoyar la alianza electoral que propone CC con otras formaciones, «vaya o no vaya NC». Aún así, el presidente de la formación, Lucas Bravo de Laguna insistió en que «le gustaría que el frente fuera lo más amplio posible». Aunque todavía no está claro quienes conformaran la lista, desde UxGC exigirán que haya candidatos del partido en la plancha. «Hemos logrado más de 18.000 votos, lo lógico es que haya representación», apuntó ayer Bravo de Laguna al salir de la reunión.

El Consejo Político Nacional del partido se reúne hoy para ratificar las candidaturas

Desde ASG aseguran que el partido no ha convocado a los órganos de dirección para decidir qué hacer y tampoco existen conversaciones abiertas con ningún partido para apoyar otras candidaturas. En principio, los de Casimiro Curbelo sólo concurrirán al Senado y de forma independiente. Por su parte, la Agrupación Herreña Independiente (AHI), aunque también presentará candidatura propia a la Cámara Alta, sí que apoyará la lista que encabece CC al Congreso por la provincia occidental.

El comité insular de CC en Tenerife ya propuso el pasado sábado a la exconsejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda durante el mandato de Clavijo (2015-2019), Cristina Valido, como candidata de la formación al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Para el Senado, se ha propuesto a Jonathan Domínguez, portavoz de la agrupación nacionalista en el Ayuntamiento de La Laguna, y Gladys de León, número dos de la lista al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Todas las propuestas deberán ser ratificadas por el Consejo Político Nacional, máximo órgano entre Congresos, que se reunirá hoy en Tenerife. Una hora y media antes se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional.