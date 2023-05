El secretario general nacional de Coalición Canaria y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las Elecciones Autonómicas Canarias 2023, Fernando Clavijo, afrontará el próximo 28 de mayo sus terceras elecciones consecutivas -2015, 2019 y 2023- y admite que estos últimos cuatro años en la oposición no sólo le han servido para ganar en madurez, sino también para comprobar que la ciudadanía canaria está demandando un cambio.

Es por ello por lo que se muestra convencido de que Coalición Canaria es la mejor alternativa al que califica como "Pacto del Fracaso", de que todavía "queda partido" y de que aún están en disposición de ganar las elecciones y ser primera fuerza política, dando la vuelta a todas las encuestas que dan por segura la victoria del PSOE de Ángel Víctor Torres.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fernando Clavijo reconoce que cuatro años en la oposición te dan "una visión de conjunto y una madurez" para poder afrontar un gobierno que se va a enfrentar a cuatro años "muy complejos" marcados por el contexto internacional, en los que la Comisión Europea retomará las reglas fiscales, en los que habrá una desaceleración "evidente y patente" de la economía y en los que Canarias tiene que "volver a conquistar su posición" tanto en el Estado como en Europa tras quedar "desdibujada" estos últimos cuatro años.

Y lo hace con la mochila 'menos llena', sobre todo tras el archivo del 'Caso Grúas' y el 'Caso Reparos', dos causas que Fernando Clavijo sigue manteniendo fueron "denuncias políticas" que únicamente perseguían "mermar la capacidad electoral de Coalición Canaria e impedir, como así fue, acceder a la Presidencia". Admite que siempre creyó en la Justicia y en el buen hacer de los funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna, y subraya que ni le llamaron a declarar y el Tribunal Supremo determinó que no había indicios de delito, lo que, en su opinión, "viene a certificar la farsa política de una denuncia del Partido Socialista, que cree que así se hacen las cosas".

La "fortaleza" de CC

Clavijo también encara las elecciones acompañado de un equipo que, tal y como destaca, es la "fortaleza" que tiene CC respecto al resto de formaciones políticas. "Coalición Canaria no es Fernando Clavijo. Es Ana Oramas; es Sergio Rodríguez en El Paso; Oswaldo Betancort en Lanzarote; Mario Cabrera en Fuerteventura; María Fernández y Pablo Rodríguez en Gran Canaria; Rosa Dávila en Tenerife; Javier Armas o Narvay Quintero en El Hierro. Al final nuestra fortaleza radica ahí, en el gran número de líderes que tenemos y yo soy uno más. Esa es la oferta electoral tan atractiva que le podemos ofrecer a los ciudadanos para el 28 de mayo; gente que ha gestionado, con experiencia, que tiene saber hacer, que tiene oficio y que es joven".

Sin embargo, esta vez Coalición Canaria no irá junto a partidos que han sido fundamentales y que han decidido, cada uno por sus propios motivos, presentarse por su cuenta en estos comicios. En el caso de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Fernando Clavijo no oculta que ya en las pasadas elecciones se produjo una "división evidente" con la salida de David Cabrera y ahora ha decidido "volver a sus orígenes e ir en solitario". No obstante, incide en que existe un acuerdo de apoyo no solo a la lista autonómica que él encabeza, sino también a la formalización de un posible Gobierno; "con lo cual, prácticamente no ha cambiado nada y seguimos trabajando conjuntamente".

Cuestión diferente es la situación con respecto al Partido Nacionalista Canario (PNC), que el pasado abril anunciaba que rompía su alianza con Coalición Canaria y llegaba a decir abiertamente que a CC no le quedaba "nada" de nacionalismo. Fernando Clavijo argumenta que las diferencias "insalvables" con el PNC se producen a la hora de elaborar las listas electorales, "donde ellos consideran que no tienen el espacio o la posición que querían". "Ese ha sido el desencuentro. Las diferencias no tienen nada que ver con un tema ideológico, ni de calado, sino sencillamente de puestos en las listas", aclara el candidato.

Para algunos, la marcha del PNC y las dudas de AHI ponen en juego la supervivencia de Coalición Canaria como proyecto político regional. No obstante, Fernando Clavijo deja claro que llevan "acabando" con CC desde Jerónimo Saavedra, que ya decía que eran "un sarampión". "Decían que cuando saliésemos del poder íbamos a estar muertos, que íbamos a desaparecer y que nos íbamos a pelear, pero aquí estamos, fuertes, con expectativas de ganar las elecciones, con dos mil afiliados más en Canarias y haciendo una oposición responsable, rigurosa y apoyando, en momentos muy complicados para Canarias, a un Gobierno del que no formábamos parte; apoyando por responsabilidad, pero siendo críticos y duros".