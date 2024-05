La tasa turística de Mogán no convence

La propuesta de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, de implantar en el municipio sureño una tasa a la pernoctación de los visitantes no tiene tirón entre los ayuntamientos turísticos de las Islas. Algunos creen que no es competencia municipal sino un impuesto que ha de establecer el Gobierno de Canarias. Otros aseguran que ya tienen dinero de sobra en los bancos, pero el problema es que no se les permite gastarlo sino que se les obliga a destinar el superávit a pagar la deuda, por lo que quieren es que se flexibilice la regla de gasto.

En general, los ayuntamientos turísticos se muestran remisos a establecer una ecotasa al turismo o a subir el IGIC a las pernoctaciones hoteleras, como ha sugerido el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, como una alternativa a la ecotasa que defienden el PSOE y NC, un impuesto que se exigió de forma masiva en las manifestaciones del 20A contra el modelo turístico actual.

La alcaldesa de la Las Palmas de Gran, la socialista Carolina Darias, consideró ayer que los ayuntamientos no pueden aplicar este tipo de medidas sino que es competencia del Gobierno de Canarias. Si bien la regidora de la capital grancanaria afirma que «los progresistas y el PSOE tienen una posición clara», sobre la ecotasa y «hay muchos sitios donde se ha mostrado las bondades que puede traer, es un asunto muy importante que debe tener un debate sosegado».

Carolina Darias sostiene que las competencias son del Gobierno y no de los ayuntamientos

Ni el primer edil de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ni el de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ambos del PP, van a seguir los pasos de la alcaldesa Onalia Bueno y rechazan poner una tasa turística en sus municipios por motu propio. De hecho, los populares, socios del Gobierno regional de CC, se oponen rotundamente a la tasa turística.

Marco Aurelio Pérez ve peligros para la competitividad del destino si se implanta un nuevo impuesto. Expone que los competidores directos de Canarias son los países en vía de desarrollo del norte de África, «países que en este momento tienen costes muy inferiores, sobre todo, en mano de obra». Poner una ecotasa es incrementar los costes a las empresas, argumenta, y quien decide irse de vacaciones lo hace en base a los precios.

Por otro lado, el regidor de San Bartolome de Tirajana se pregunta para qué quieren los ayuntamientos tener más dinero, pues, en su caso, cuentan con 200 millones de superávit y lo que están pidiendo al Gobierno central es que se flexibilice el techo de gasto.

Para el alcalde Santiago del Teide, el popular Emilio Navarro, el turismo ya está gravado con el IGIC y afirma que los ayuntamientos no tienen competencia en ese tipo de impuestos. Navarro es, además, secretario de la Asociación de Municipios Turísticos, de la que Onalia Bueno es vicepresidenta. Esta organización está compuesta por trece ayuntamientos: Adeje, Antigua, Arona, Guía de Isora, La Oliva, Mogán, Pájara, Puerto de la Cruz, San Bartolomé de Tirajana, Santiago del Teide, Teguise, Tías y Yaiza.

Según Navarro, de estos trece municipios, al menos doce no apoyan una tasa turística, pero, en caso de que al final el Gobierno canario la establezca y el Parlamento regional la apruebe, tienen claro que el destino de la recaudación debe ser finalista para los municipios turísticos, y no que «genere economía para otras áreas de la Comunidad Autónoma», precisa Navarro.

El Gobierno canario rehusó ayer a posicionarse sobre la propuesta de Mogán y se remitió a los cinco grupos de trabajo que se van a poner en marcha tras la Conferencia de Presidentes de Canarias (Gobierno y cabildos) que se reunió el pasado 30 de abril para impulsar un modelo de desarrollo sostenible de las Islas.

Informes jurídicos

Por su parte, Onalia Bueno asegura que los informes jurídicos avalan sus competencias para establece una tasa turística a las pernoctaciones, y se jacta de que va a ser el primer ayuntamiento de España que lo haga, «ya sea en un camping, un albergue, una pensión, vivienda vacacional u hoteles de distintas estrellas». Se modulará el precio por ese día y por persona, expone, y quedarán exentos los menores de 16 años. Afirma que recaudarán en torno a dos millones y medio de euros y no cree que esta tasa influya en la decisión del turista de ir al municipio de Mogán porque serán, como máximo, 2,50 euros por noche en los hoteles de cinco estrellas. Lo recaudado será para mejorar los servicios e infraestructuras del municipio.

El director general de la empresa pública Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, encargado de coordinar el informe jurídico y la propuesta en sí de la tasa turística, remarca que el Ayuntamiento tiene competencias claras para imponerla. Se basan en el artículo 106 de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que plasma que las haciendas locales tienen autonomía para establecer tributos de acuerdo con lo que determina la Ley de Haciendas Locales. Y esta norma, en su articulo 20, expone que el municipio puede poner las debidas tasas de acuerdo con la prestación de un servicio público. Y a los turistas se les presta un servicio, asevera. Además, subraya que de los 27 Estados miembro de la UE , 18 tienen tasas turísticas y la mayoría son tasas de administraciones locales, como Oporto, Lisboa o Roma.

Suscríbete para seguir leyendo