«El Supremo ha dicho que no hay ‘caso Reparos’ pero el PSOE se empecina»

¿Qué fue lo primero que hizo cuando conoció que se había archivado el caso Reparos y que usted se quedaba libre de cualquier duda con la Justicia?

Llamar a mi mujer. Estaba en el Senado preparando las intervenciones y nos enteramos de que se había archivado la causa, y fuimos a ver el comunicado del Supremo. Cuando vi que era así, primero, te quedas impactado, lo compruebas y efectivamente... Entonces llamé a mi mujer.

No obstante, pese a esa alegría el senador del PSOE y denunciante, Santiago Pérez, va a seguir con el tema. Dice que es incomprensible el archivo del caso Reparos y que va a recurrir.

El Partido Socialista sabrá lo que está haciendo. Al final no sé lo que pretenden porque fue por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala, y no sé lo que persigue el PSOE con todo esto ni por qué continúan empecinados en algo que, a todas luces, el Supremo ha dejado clarísimamente claro que no hay indicios de delito.

¿Cree que el PSOE está detrás?

Vamos a ver. Santiago Pérez es un destacado miembro socialista al que lo premian con un escaño en el Senado. Sandra Rodríguez, la abogada, es un miembro de la Ejecutiva socialista y compañera de Juan Fernando López Aguilar [eurodiputado]. Tiene todos los tintes de que efectivamente está el Partido Socialista por medio y, además, el caso grúas, que también fui denunciado por Santiago Pérez y por Rubens Ascanio (Sí se puede), me costó que no pude ser presidente de Canarias. Ahora Santiago Pérez sigue empecinando en recurrir, y es militante del PSOE, pues será por orden del PSOE... Y Sandra Rodríguez y Juan Fernando López estarán en la redacción de ese recurso... Realmente no sé lo que persiguen. Bueno, sí, es una persecución política.

¿Qué quiere decir?

Mire, me siento muy orgulloso del equipo de funcionarios de La Laguna que siempre pusieron por encima de todo el interés general de la ciudadanía, y me da mucha pena que por esta denuncia política hayan tenido que sufrir funcionarios y familiares de funcionarios. Quiero dar las gracias a compañeros, amigos, a gente que siempre estuvo ahí, que no paraban de decir que esto era un montaje, y, especialmente, a mi familia. Y quiero que quede claro que Coalición Canaria no va a actuar con la misma moneda que ha actuado el PSOE, que sigue empeñado en este recurso anunciado por Santiago Pérez, porque en algún momento tendrán que parar y dejar de utilizar a la Justicia.

¿Usted cree que Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE y su adversario como candidato a la Presidencia del Gobierno, tiene algo que ver?

Espero que no, pero es el secretario general de todos los socialistas.

Cuando conoció el archivo de la causa dijo que Santiago Pérez debería pedir disculpas.

A mí no me va a pedir disculpas pero a los funcionarios y a los familiares, debería pedir disculpas.

¿Qué le diría a la fiscal Superior de Canarias, a María Farnés, que ha estado en el caso Grúas y en este caso, de forma muy persistente?

No voy a entrar ahora a hablar de la Fiscalía en todos estos asuntos. Yo creo que en política no vale todo. En el caso Mediador nosotros estamos siendo tremendamente respetuosos y escrupulosos, porque entendemos que independientemente de lo nauseabundo de todo lo que le rodea hay que dejar trabajar a la Justicia y, al menos por nuestra parte, no vamos a mezclar la política con la Justicia, porque desde luego se le hace un flaco favor a la democracia.

La consejera de Agricultura debe dimitir o que el presidente la cese por el ‘caso Mediador’

Parece que se ha dado la vuelta a la tortilla. Usted se vio involucrado en las anteriores elecciones y ahora están miembros del PSOE

A mí lo que me hicieron fue una denuncia política. Aquí no hay ningún partido denunciando. Hay una investigación. En el caso Reparos me llevaron al juzgado por levantar reparos para prorrogar contratos para víctimas de violencia de género de forma que no tuviesen que convivir con sus maltratadores en la misma casa, y aquí estamos hablando de un caso que hemos visto en los medios, y que lo veo con asco y repugnancia por las imágenes de las fiestas, la prostitución, las sustancias de estupefacientes y de alcohol, en plena pandemia cuando la gente estaba encerrada en su casa y no podía ir a ver a sus abuelos y a sus padres... Produce repulsa. Y, desde luego, hay una total falta de transparencia en la explicación de todo este asunto, porque estas cosas se combaten dando la cara. Parece ser que el presidente Ángel Víctor Torres va a hablar en un pleno monográfico solicitado por el PP y se verá en la obligación de dar todas las explicaciones que despejen las dudas.

¿Ángel Víctor Torres sabía algo de caso Mediador?

Yo quiero creer que no conocía nada de esta trama de corrupción, pero a la pregunta de si conocía que había un vídeo circulando con imágenes comprometedoras [de Taishet Fuentes] y eso motivó el cese del director general de Ganadería seis meses antes de que esto se destapase, tuvo la oportunidad de desmentirlo en el pleno del Debate sobre el estado de la nacionalidad , y no lo hizo. No puedo decir nada más, pero es extraño que meses después de esa pérdida de confianza de un director general, luego salga de candidato del PSOE a la Alcaldía de Antigua, no se puede explicar. Todo esto surge en el seno del Partido Socialista donde Ángel Víctor Torres es secretario general y máximo responsable del partido en Canarias, y surge en el seno del Gobierno de Canarias, donde Ángel Víctor Torres es presidente y máximo responsable. Alguna responsabilidad política habrá. Yo le digo lo que yo hubiera hecho: si creo que un consejero que tiene un personaje que no es miembro de la Consejería con despacho, montando reuniones... [en referencia al mediador Marco Navarro Tacoronte] ...

Perdón que le interrumpa, pero la consejera de Agricultura, Alicia Vanoosteden, ha negado esas afirmaciones.

Pues que lo diga Ángel Víctor Torres en el Parlamento. En cualquier caso, si a mí me ocurre eso en un departamento, sea culpable o no culpable la consejera, desde luego responsable es. O sea, la consejera tiene que dimitir o la tienen que cesar.

¿Qué le parece la respuesta de Pedro Sánchez sobre el caso Mediador?

Sánchez tampoco ha dado la cara. Tiene un problema pero los problemas se afrontan, no se esconden debajo de la alfombra, que parece que es lo que quieren para ver si pasan las elecciones. Nos merecemos una explicación y, sobre todo, que se asuman las responsabilidades políticas.

Queda poco tiempo para las elecciones. ¿Qué actividades va a desarrollar en el Senado?

Queremos que se cumplan los acuerdos que alcanzamos en los presupuestos: el apoyo de los cien millones para Canarias para la reconstrucción de La Palma; no han revisado la compensación de los costes del transporte de los contenedores, y tampoco han transferido a la Comunidad Autónoma todas las todas las partidas que se pusieron. Yo lo voy a recordar en el Senado pero la responsabilidad es del Gobierno de Canarias y, visto lo visto, hay muy pocas esperanzas de que este Gobierno le exija algo a Pedro Sánchez.

Pues en el Debate sobre el estado de la nacionalidad Torres y los grupos del pacto de las flores defendieron que todo va viento en popa, y en parte, gracias al diálogo con Madrid... Pues estamos hablando de un Gobierno que está instalado en una realidad paralela en la que se empeñan de manera triunfalista en decir que Canarias está mejor que hace cuatro años. No hay indicadores que lo justifiquen, ni en la cesta de la compra ni en la renta per cápita ni en la calidad del empleo. Es una rendición de cuentas muy alejada de la realidad que viven los canarios. No hay ningún proyecto de futuro para Canarias y simplemente esperan a que Pedro Sánchez decida. Este Gobierno es un gobierno faltó de ideas y falto de proyecto.