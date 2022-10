CC reclama a Sánchez un plan de contingencia por la previsible crisis turística en invierno

La portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, reclamó este jueves 13 de octubre al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que ponga en marcha de forma urgente un plan de contingencia en los territorios insulares como grandes dependientes de la industria turística por la previsible crisis que se avecina en el sector como consecuencia de la recesión económica que los organismos económicos internacionales están anticipando para el próximo invierno, especialmente en los mercados turísticos canarios como el alemán, el británico o el nórdico. La diputada nacionalista acusó a Sánchez de “estar tan tranquilo” ajeno al “riesgo real de que Europa sufra una crisis enorme este invierno, que puede provocar un desastre en los países que forman el corazón de la UE”, y le preguntó sobre si “no es consciente” de que si la economía alemana o británica sufren un frenazo, hay zonas de España, como sería el caso de Canarias, que “pueden sufrir un impacto brutal en su economía”.

Oramas, durante la comparecencia de Sánchez para explicar las nuevas ayudas contra la inflación, insistió en que estos territorios con gran dependencia del sector turístico “serán los primeros en desplomarse si se produce una crisis energética el próximo invierno y el próximo año como dicen todos los organismos internacionales”. Afirmó en este sentido que a los canarios “no nos llegará el frío, pero nos llegará la miseria”, evocando de esta forma los efectos devastadores que ya provocó en los ámbitos sociales y económicos de las Islas la pandemia sanitaria, con un ‘cero turístico’ durante todo el 2020 y una costosa remontada a lo largo del 2021.

Oramas se mostró muy crítica con el Gobierno central por el “olvido” al que, según ella, somete a Canarias en las medidas que se están aprobando para hacer frente a la crisis energética y la subida de la inflación, considerando que en muchas ocasiones no afectan a las familias canarias o deja de lado a la economía isleña y sus especificidades. Por esta razón, Oramas se mostró escéptica sobre la posibilidad de que el Gobierno atienda las reclamaciones que le hace su formación política recogiendo el sentir de los sectores empresariales y sociales de las Islas. “O no nos entienden, o les importamos un pimiento”, le espetó la diputada tinerfeña al presidente del Gobierno antes de comentar los ejemplos en que, según ella, no se tiene en cuenta la situación del Archipiélago y sus singularidades.

Se refirió en este punto al hecho de que “los trabajadores de la Península tendrán transporte gratis y los canarios no, los ha excluido”, en referencia al hecho de que el Gobierno haya prorrogado en los presupuestos de 2023 la gratuidad de los trenes de cercanías, pero no la bonificación del 50% de las guaguas urbanas e interurbanas en Canarias. Y en relación con la medidas de ayuda energética presentadas ayer por Sánchez, Oramas dijo que “una medida importante como esas calderas comunitarias, no existen en Canarias, como no existen los trenes de cercanía ni el gas”. Adelantó el voto favorable de CC a las medidas “para que el resto de los ciudadanos de este país tengan esas ayudas”, pero insistió en que “haga políticas también contra la inflación adaptadas a los territorios insulares”.

Sánchez, en su respuesta a la portavoz de CC, aseguró que “con nuestros aciertos y con nuestros errores, hemos demostrado compromiso con Canarias” y que “tanto Canarias como Baleares van a contar, y lo están haciendo ya, con unos recursos extraordinarios del Gobierno central para hacer realidad ese objetivo compartido de convertir a los dos archipiélagos en 100% renovables”. En respuesta a la menor bonificación del transporte terrestre en Canarias que en la Península siguió apelando a la que ya se aplica al transporte aéreo y marítimo para residentes, ese 75% que figura en el REF y que él, de manera errónea, cifró en el 80% y asegurando además que el porcentaje no figura en la ley, sino que es una decisión del actual Gobierno. “Aunque ustedes no tienen cercanías hay una bonificación del 80% del transporte aérea y marítimo. Me dirá que eso es del REF, pero en el REF no se fija el porcentaje y cuando gobernaban otros a los cuales ustedes apoyaban no estaba en el 80%, ha sido este gobierno el que lo puso en marcha”, afirmó el presidente en el pleno.

Hay que señalar no obstante que el REF sí incluye el 75% de bonificación desde su reforma de finales de 2018 y que, aunque es cierto que fue el primer Gobierno de Sánchez el que lo aplicó por primera vez en julio de ese año antes de la reforma de la ley, fue así porque ya estaba contemplado en los presupuestos estatales de 2018, a través de una enmienda de NC, aprobados por el Gobierno del PP antes de la moción de censura de junio con la que el líder socialista alcanzó La Moncloa.

Más allá de la confusión de Sánchez sobre el porcentaje de la subvenciones al transporte, el REF también salió a escena durante el debate en el Congreso. Oramas también se refirió a los presupuestos de 2023 y al hecho de que Canarias siga a la cola de la inversión estatal directa por habitante, “incumpliendo de nuevo el REF, que es un derecho” . De otro lado, aseguró que “La Palma se muere y no llegan las ayudas prometidas ni hay financiación para un plan de reconstrucción” por los efectos del volcán, algo que Sánchez rechazó de plano asegurando que “habrá casos concretos” en que no se hayan recibido aún las ayudas, pero destacando las medidas aprobadas para la isla y que “ahora hay más empleo en la isla que antes del volcán, y eso es porque estamos destinando una cantidad histórica”.

Oramas había señalado que “cada día hay más personas que se dan cuenta de que aunque tienen trabajo están malviviendo o no llegan a final de mes”. “Lo único claro es que hoy somos más pobres que ayer pero menos que mañana”, afirmó la diputada antes de ofrecerse para negociar en esa clave y en esos términos los presupuestos estatales de 2023. “Canarias le necesita, tenemos una gran oportunidad en los presupuestos para que Canarias también pueda tener una oportunidad en los tiempos de tormenta que nos vienen”, afirmó la diputada.