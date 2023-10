Quevedo es el artista más escuchado en nuestro país, de ahí que no sorprenda ver al grancanario llenando cada concierto que da. Y es que es puro show, como demostró en su último concierto.

El cantante Quevedo revolucionó el pasado jueves un abarrotado Espacio Zity de Zaragoza y ha desatado la locura y la euforia en más de 13.000 personas, consagrándose como el artista estrella de las nuevas generaciones.

Como inicio de la fiesta, una de las más esperadas por el público joven, Quevedo ha interpretado, con una puesta en escena sobria y sin excesos, canciones como 'Yankee' y 'Sin señal', en la que ha pedido agacharse hasta el suelo y romper el escenario con un gran salto acompasado.

El artista canario, que es el más escuchado de España, ha cumplido con las expectativas del público que, en algunos casos, ha hecho hasta seis horas de fila para escuchar en directo temas como 'Piel de cordero' y 'Respuesta cero'.

La explosión de jarana y el éxtasis emocional de la Generación Z ha llegado con 'Pero tú', canción que comparte con Karol G, y 'Dame', un tema en el que colabora con Omar Montés y en el que grita, por favor, "no me pidas que no te ame".

Este auténtico fenómeno de masas, que ha llevado unas gafas de sol hasta la mitad de la velada y que ha informado sobre los puntos en los que se situaban los servicios de emergencia en su comienzo, ha regalado más momentos memorables con 'Cuéntale', 'Mi nena remix', 'Punto G' y 'Wanda'. El público, como respuesta, no ha dejado de bailar, cantar y celebrar el amor.

Entre luces fluorescentes y un multiverso ecléctico, el calor y el desenfreno se han desatado en el recinto ferial, en el que también han sonado hits como 'El tonto', 'Playa del inglés' y 'Cayó la noche' y con las que el público incluso se ha dejado oír por encima del artista.

Cerrará su gira en Tenerife

Tenerife será la última parada de Quevedo durante su 'DQE Tour'. El grancanario llenará el Estado Olímpico Antonio Domínguez, en el sur de la isla, donde dará un show muy esperado por sus fans canarios.

Incluso se ha podido ver anunciado en algunos tranvías esta cita.