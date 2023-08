El futbolista tinerfeño del FC Barcelona, Pedri, ha vuelto a revolucionar las redes al hablar sobre sus gustos musicales.

Como cualquier joven amante de la buena música, Pedri escucha canciones de diversos estilos. Aunque en alguna ocasión ha reconocido ser un amante del trap latino y seguidor de artistas como Bad Bunny o el canario Quevedo, la sorpresa ha llegado de la mano de otros de los cantantes que más escucha.

El usuario de Twitter @ssergiiodm ha sido el encargado de viralizar el momento en el que Pedri atiende a un medio de comunicación de Los Ángeles en el que le preguntan por sus gustos musicales.

"Escucho mucho Quevedo, Pepe Benavente, que es un artista de mi pueblo, y Bad Bunny", afirma el futbolista.

Y así es. Pepe Benavente, uno de los artistas más populares de Canarias ha llegado también a la lista musical favorita de Pedri, algo que ha causado revuelo en redes.

Comentarios como "Los peninsulares que se abstengan a reírse cuando dice lo de Pepe Benavente, el que no es canario no entenderá al hablar del rey de las verbenas" o "Me imagino a Pedri escuchando El Gallo sube de Pepe Benavente en los cascos antes de jugar contra el Madrid" son solo algunos de los que pueden leerse en redes.

Pedri canta por Pepe Benavente

Sin embargo, esta no es la primera vez que Pedri demuestra ser fan de Pepe Benavente. Ya en 2021 se viralizó un vídeo suyo cantando una canción del artista canario y poniendo a bailar a la Selección Española al ritmo de El polvorete. En su debut con La Roja también hubo momentos para las risas y uno de ellos fue cuando, subido a una silla, animó a sus compañeros cantando por Pepe Benavente. Unas imágenes que fueron captadas y difundidas en redes sociales por el también futbolista Sergio Ramos.

Artista invitado en una boda del 'Barça'

Parece que Pepe Benavente se escucha más en los vestuarios con presencia canaria de lo que muchos pensamos. Y es que hay que recordar que el cantante fue uno de los artistas invitados a la boda del futbolista tinerfeño Pedrito (Pedro Rodríguez) en 2015 y pudo actuar para todos sus compañeros del FC Barcelona invitados al evento.