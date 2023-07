Ir al gimnasio se ha convertido en una rutina para mucha gente que quiere cuidar su cuerpo, pero es común que salten distintas dudas en nuestra cabeza cuando realizamos ejercicios con los que no estamos familiarizados. Para evitar malos movimientos y desarrollar nuestro cuerpo de la manera más correcta, es necesario recibir una serie de consejos de los que saben. Por ello, vamos a despejarte cualquier duda que tengas.

Y lo mejor será escuchar a los que más saben. Es el caso del entrenador personal Eneko Baz-Valle. En su cuenta de Instagram, @bazman_science, nos da unos tips imprescindibles para ordenar nuestros ejercicios. Aunque antes nos avisa: "Esta no es la forma "perfecta" de ordenar los ejercicios, es una sugerencia que te puede ayudar a sacar partido a otros grupos musculares que te interesan, y te puede aportar un estímulo diferente. Pruébalo y dime qué te parece". Cojan papel y bolígrafo.

Para empezar, lo primero que nos cuenta Eneko es que, si queremos darle importancia al trabajo de bíceps, es recomendable iniciar la actividad con una sesión de tracciones con un curl de bíceps de pie con barra recta. A partir de ahí, debemos buscar una serie de ejercicios que nos requieran ir de menos a más. "Tras empezar con bíceps, debemos seguir con ejercicios menos fatigantes, y terminar por los más fatigantes. De esta manera estos últimos no nos condicionarán el resto de la sesión", explica el entrenador personal.

Tras comenzar con bíceps, pasamos a otra parte del cuerpo: "Después pasaríamos a ejercicios de espalda con un jalón con agarre neutro. No estaría condicionado por el curl de bíceps anterior porque, si lo hacemos bien, básicamente habrá poca resistencia sobre el codo. El bíceps no participará mucho, y lo que participará será principalmente el dorsal ancho". Importante que en los ejercicios que hagamos, sepamos realizar la técnica del movimiento correctamente, por lo que es imprescindible informanos o preguntar a personas especializadas sobre si estamos haciendo el ejercicio bien o no.

"Después le damos una variante remo, un low row, para trabajar la zona media alta de la espalda. Tras esto, podemos seguir con más remos o ejercicios que queráis, para terminar con un curl de femoral en máquina. Este prepara tus isquios para lo que viene después. que sería un peso muerto con piernas rígidas, que trabaja el femoral en estiramiento", continúa explicando @bazman_science.

¿Por qué este ejercicio al final? Si no sabes la respuesta, es que no has prestado mucha atención al texto. Aún así, Eneko te lo recuerda: "Es el ejercicio más fatigante y por eso está al final de la sesión. No condiciona al resto y sí moveras menos kilos, pero no pasa nada". Con esto finaliza Eneko su guía de cómo trabajar en el gimnasio de una manera correcta. Ahora que conoces el orden adecuado de los ejercicios, es el momento de ir al gimnasio a ponerlo en práctica.