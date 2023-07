España se ha convertido en uno de los países que más turistas reciben a lo largo del año. El clima o la hostelería son motivos por los que los visitantes se acercan a nuestro territorio ávidos de conocer e investigar todo lo que puedan. Se ha convertido en habitual ver a los turistas que llegan entrar en tiendas para cotillear y conocer que se vende en nuestro país, pero sin consumir nada. Y eso puede que se haya acabado.

El dueño de una charcutería en Barcelona se ha cansado del entrar y salir de gente que no hace gasto alguno en su comercio. Por ello, ha decidido imponer un precio de entrada a aquellas personas que visiten su local y no hagan ningún gasto en ella. En la charcutería Queviures Múrria, que fue un antiguo colmado con más de un siglo de antigüedad, todo turista que entre a la tienda solo de visita deberá pagar 5 euros de entrada.

Para que no haya dudas, se ha ubicado un cartel en la puerta: "Visit just looking (inside), 5 € x person, thank you". Dicen que el que avisa, no es traidor, por lo que todo turista que entre al local sabe que, mínimo, deberá pagar la entrada, salvo que consuma algo dentro del establecimiento.

Pagar por lo básico

Parece que se ha puesto de moda el cobro por solicitudes que habitualmente no tienen recargo. Por ejemplo, un restaurante que ha comenzado a cobrar el servicio de hielo y que ha generado controversia en redes sociales. Desde la conocida cuenta 'Soy Camarero', el influencer Jesús Soriano creó una encuesta sobre esto, con un resultado abrumador en contra del pago de este tipo de tasas.

Los que se quejan por todo

Pero lo que está claro es que a muchas personas les gusta quejarse por todo. Es el caso de un cliente que visitó un restaurante de León y que dejó una curiosa reseña en la web de Tripadvisor. En ella se quejaba por la presencia de un señor pidiendo dinero a la entrada del restaurante, por el color de los cubiertos o por el uniforme que llevaban los camareros del local. Eso sí, la comida estaba buena.