Si ni Chicote puede arreglar un restaurante... El formato del famoso programa 'Pesadilla en la cocina' nos enseñó numerosos restaurantes con problemas por todos lados: suciedad, mala gestión, comida nefasta, etc.

Un usuario de Tripadvisor habló de un restaurante de Valencia tan mal que terminó asegurando que aquello no lo arreglaba ni Chicote. Y es que si ya en el propio formato televisivo el famoso cocinero no pudo 'arreglar' ciertos locales, fuera del programa ya ni imaginemos. ¿Será este uno de ellos?

"No he visto una mierda más grande en mi vida y eso que no he mirado por dentro la cocina", afirma de forma directa el usuario que a continuación recalcó que ni pudieron "terminar de comer". "Hemos pedido la cuenta de la bebida y nos hemos ido".

Corta y tajante, así fue esta reseña titulada "La peor comida de mi vida". Ya sabemos que la exageración es parte del día a día en Internet, y sobre todo en webs de reseñas como Tripadvisor, algunas con más razón que otras.

A veces salimos enfadados tras una mala experiencia en un restaurante, que muchas veces no tiene nada que ver con la propia comida, y escribimos la primera barbaridad que se nos pasa por la cabeza sin razonar o mirarlo con perspectiva. Otras veces simplemente tenemos toda la razón.

Una valoración pésima

Aquí podemos estar ante un claro caso de lo segundo, o así lo dejan claro casi todos los usuarios de Tripadvisor. Este restaurante valenciano tiene más de 300 reseñas que lo consideran "Pésimo", lo cual supone más de un 60% del total de sus críticas.

Pocas veces se ve esto sobre un restaurante: los clientes le dan al local 1,5 estrellas sobre 5 de valoración general. Parece que este local no le gusta prácticamente a nadie. Quién sabe, quizás lo veamos próximamente en el programa de Alberto Chicote.