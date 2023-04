Hemos visto de todo en Tripadvisor. Desde reseñas exageradas hasta otras inventadas pasando por dueños soberbios que no admiten críticas. Pero lo que no habíamos visto aún era algo como lo que presentamos a continuación.

"La cama supletoria no tenía un colchón adecuado". Esta simple crítica en una reseña en la que el usuario le dio un aceptable 3 sobre 5 al hotel en cuestión trajo tras de sí una de las respuestas más originales que hemos leído en la web turística.

"Antes de denunciar esta reseña como falsa, asumiendo que la plataforma no la elimine, nos gustaría aclarar que es usted un adelantado a su tiempo. El hotel todavía no ha abierto sus puertas y ya está usted probando sus camas con una antelación de tres semanas", comentó con mucho humor el dueño.

"Aprovechando esta paradójica situación nos encantaría conocer más detalles sobre su pasada futura estancia, de este modo podremos prevenir y solucionar las posibles incidencias el día que inauguremos nuestro hotel", escribió con tono irónico el propietario.

Una respuesta muy original

Y no contento con ello, el dueño siguió con el original monólogo. "A este respecto, tenemos particular interés en saber si la decoración será de su agrado o no le gustó; así como si el servicio de WiFi fue correcto o dará problemas".

"Hay, por supuesto, más preguntas que nos gustaría hacerle (apuestas, lotería, catástrofes naturales...), pero existe un riesgo terrible de romper la cadena lógico-temporal de nuestras vidas si conocemos con antelación aquellos hechos cruciales de nuestro devenir. Así pues, mantengámonos en ascuas".

Lo que comenzó como una respuesta a una reseña terminó pareciéndose a la trama de una especie de Regreso al Futuro. Lo que nos queda clara son dos cosas: la más que posible confusión del autor de la reseña y la creatividad del dueño del hotel.