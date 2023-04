Es bueno informarse sobre los restaurantes a los que uno va a ir. O al menos, si uno va a la aventura en busca de sorpresas, luego no debe quejarse por encontrarse con algo que no cumpliera sus expectativas. No por falta de calidad sino por diferencia de gustos.

"Fuimos dos parejas y reservamos a última hora. Cuando llegamos los camareros nos empezaron a meter prisa porque la cocina cerraba, al rato llegó otro y nos dijo que no, que eligiéramos con calma", explica un usuario en una reseña publicada en Tripadvisor sobre un restaurante de Tenerife. "Pedimos y pagamos 280€ y salimos con hambre… tanta, que sobre la marcha nos fuimos a cenar a las 19:00 a un conocido Vasco de carne del sur de la isla", reconoce el cliente, que no se esperaba tener que pagar tanto "por tan poco". A veces es recomendable informarse de la idiosincrasia del lugar al que vas a comer, para evitar malentendidos. Seguramente estos clientes buscasen algo totalmente diferente a lo que se encontraron, pero no tiene por qué ser culpa del restaurante. "No nos atendió por ser españoles": La reseña sobre un camarero "muy maleducado" El cliente adjuntó fotos en la reseña para argumentar lo "escasas" que eran las raciones para el "precio de los platos". En las fotos se puede ver algo muy claro: la excelente pinta que tienen dichos platos. El tamaño de las raciones parece el normal de los restaurantes de alta cocina. Guía Michelin El propio cliente reconoce para finalizar la reseña que el lugar es "muy bonito", pero que "para vistas bonitas hay miradores en los que no pagas 300€ por comer". El problema aquí parece haber sido el de no entender a qué lugar asistían. Seguramente, de haberse informado antes del funcionamiento y la idea del restaurante, no hubieran comido en el mismo y podrían así haber buscado otro más afín a sus gustos. La propia Guía Michelin describe al establecimiento como "Un restaurante japonés diferente, que ofrece una cocina contemporánea con mucha creatividad y algunas sorpresas en su presentación. Amplios menús a la carta". Además, la mayoría de reseñas en Tripadvisor sobre este restaurante son muy positivas.