Una clienta pasó una velada de lo más surrealista en un restaurante de Madrid cuando una camarera del lugar "intentó ligar" con su novio en su cara. Lo relató todo en una crítica publicada en la web de reseñas turísticas Tripadvisor.

"La nueva camarera tiene una actitud extremadamente inapropiada con el chico con el que me estoy viendo y ha llegado a darle su número delante mío", asegura la clienta nada más comenzar el texto.

"Por lo visto le ha preguntado cosas personales y si vamos en serio o no y le ha pedido que le acompañe a casa". Parece que esta usuaria va a buscar otro local al que ir a disfrutar con su pareja.

"Nunca jamás había visto una persona trabajando en un bar que se metiera de esta forma en la vida de sus clientes sin ningún tipo de respeto y además en su cara". Sí, la verdad es que no parece un comportamiento normal.

El propietario del restaurante respondió a la reseña dando veracidad a la misma asegurando que "hablará" con la camarera para que no vuelva a suceder algo así además de pedir disculpas.

¿Dos de cinco estrellas?

Un usuario de Twitter hizo referencia a que aun con todo, la clienta le dio al local 2 estrellas de 5 posibles. "Y a pesar de que la camarera le quita el novio le da dos estrellas, tiene que ser un bar cojonudo", asegura con humor en el tweet.

La razón de que le pusiera esa estrella extra la explica posteriormente en la propia reseña: "Es una pena porque siempre me ha gustado este bar. Buena música y los precios no están mal, me encanta el ambiente".

Pero claro, asegura que "después de esto" no va a volver porque le hace sentir "extremadamente incómoda la situación". Parece razonable, la pareja tendrá que buscar un nuevo restaurante habitual para divertirse.