Un grupo de turistas canarios tuvo una experiencia infernal en un conocido restaurante del sur de Fuerteventura debido al mal servicio del camarero que les atendió. La situación quedó reflejada en la reseña publicada en la web de reseñas turísticas Tripadvisor. En ella relataron lo que parece haber sido una noche para olvidar.

El usuario tituló su reseña como "Aquí se come lo que yo digo", haciendo referencia a la actitud del camarero, quien según la denuncia del cliente, se comportó de manera confianzuda, mal educada y hasta con ciertas actitudes racistas hacia ellos al enterarse de que eran de otra isla vecina.

El camarero no tuvo en cuenta la alergia-asma de uno de los comensales y les sirvió arroz a la marinera que contenía caldo de pescado, lo que empeoró la situación. Cuando el camarero se dio cuenta del error, en vez de dejar pedir a los clientes el plato sustituto, les ofreció "un cacho de carne invitado" al alérgico sin esperar a que el cliente pidiera una alternativa adecuada.

La situación empeoró cuando el camarero hizo comentarios inapropiados, como "a las 9:30 los tiro por el barranco si no han acabado". Entendiéndolo como broma, aunque seguro que no era el momento para ello. Desde luego este camarero parece que no supo leer las señales. No era el momento perfecto para una broma.

"Encima caro"

Según el usuario, el camarero se veía lleno de odio hacia ellos, lo que generó un ambiente bastante caldeado y una situación muy difícil de llevar. La mala experiencia de los turistas no terminó ahí, ya que se sintieron estafados al ver que les aplicaron una tarifa "de tres estrellas Michelín por un servicio muy pobre".

El anfitrión que les llevó al restaurante también se sintió mal por la experiencia, asegurando que era un buen lugar, pero que el comportamiento del camarero lo dejó con un sentimiento de culpa demoledor.

La reseña del usuario concluye con la desafortunada experiencia de los turistas canarios en el restaurante, deseando nunca haberse topado con dicho camarero. Aún así, cabe destacar que el establecimiento está muy bien valorado y la mayoría de críticas que recibe son positivas.