Como solemos comentar, las webs de reseñas online como Tripadvisor son una herramienta muy útil pero que puede también ser utilizada para dañar a otros directa o indirectamente. Este parece uno de esos casos.

"Estuve con mi mujer y mi madre cenando ahí la noche de ayer y recibimos una atención pésima por parte del camarero", así comienza la reseña titulada "Pésima atención" y publicada en Tripadvisor.

"Sin preguntarle nos dijo que estaba harto de todo el trabajo y encima en Día de Navidad", afirmaba el usuario en la propia crítica. "Nos reclamaba el hecho de haber llegado a las 8 de la noche sabiendo que la cocina cerraba a las 9:30".

"Como trabajo en lo mismo y entiendo su posición, le dije q se relajara y se tranquilizara que no ganaba nada estresándose y teniendo esa actitud con la clientela".

"En todo caso empezó a discutir conmigo en tono desafiante y descarado alegando que no teníamos porqué seguir pidiendo las cosas como nos gustaría sabiendo que la cocina estaba apunto de cerrar", se quejaba el cliente.

"Me parece una falta de profesionalidad por parte de una persona que lleva en ese restaurante 3 años y medio según él y más teniendo en cuenta que uno paga por el servicio de los camareros más que por la propia comida la cual en este caso fue correcta!". Con esto finalizaba el texto de denuncia del comensal.

El dueño defiende al camarero

Sin embargo, el dueño del restaurante salió rápidamente para responder y defender a su trabajador ante lo que él considera "mentiras". "Usted fue el que faltó el respeto al camarero", asegura el propietario.

"Yo estaba aquí ese día, usted reservo una mesa a las 19:00 de la tarde habiéndole avisado de que el restaurante cerraba a las 21:30 luego usted no apareció a la reserva y llamo sobre las 19:20 diciendo que la reserva que si todavía podían venir a lo que le respondí que sin problema pero que no tardara mucho".

El dueño siguió explicando lo sucedido. "Usted le porfió al camarero que un coulant era lo mismo que un brownie y mi camarero les dijo que no, creo que ese fue el detonante de la situación que usted no quiso aceptar que el camarero tenía razón porque la tiene, no es lo mismo..."

"Lo penoso de tener que escribir todo esto es que usted había intentado entrar a trabajar con nosotros y su pareja trabaja aquí al lado... Esto suena más a venganza que una simple opinión", espetó el dueño del establecimiento.

"Esta aplicación debe servir para ayudar a los negocios a mejorar pero no para utilizarlo de esta forma tan ridícula".