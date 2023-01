Nunca llueve a gusto de todos. Bajo este dicho popular se esconde una gran verdad pero también funciona como escudo frente a críticas, más o menos veraces. Si bien es cierto que cada restaurante, o negocio cualquiera, tiene un público potencial determinado, aun no siendo parte de él se puede criticar lo que a uno no le gusta. Faltaría más.

El caso que presentamos a continuación sucedió en un local situado en el sur de Tenerife. Un matrimonio no pasó un rato muy agradable en un establecimiento "chic" de la zona. Al menos así lo llaman ellos.

"Total insatisfacción, comida cara, cantidades irrisorias, te cobran hasta por respirar, y algunos de los platos se veía que no era ni buen producto", así comienza la reseña publicada en Tripadvisor, que se titula "Estafarte con gusto".

"Uno de tantos sitios donde se aprovechan para inflar los precios de algo que sencillamente no lo vale. Disfrazan este despropósito escudados en unas buenas reseñas (que no se entienden vista la experiencia) y con un ambiente chic y aires de bistró elegante. Pero ya se sabe que aunque la mona se vista de seda...".

"Las buenas críticas como digo no se entienden, o es de gente que no sabe lo que se está comiendo, o que tienen un poder adquisitivo muy por encima de los precios del restaurante y no les importa demasiado aflojar la chequera. O quizás es que con guardar las apariencias ya es suficiente", concluye el usuario, para después comentar como colofón: "¡Huid insensatos!".

Una respuesta irónica

La propietaria del local del sur de Tenerife respondió de forma irónica al caso. "¡Qué buen tipo por tomarse el tiempo de escribir una reseña maravillosa!". Además, asegura que ya tuvo que responder a una crítica de la supuesta "esposa" del usuario.

"Siempre hay una persona de cada cien que acaba insatisfecho, pero al final la mayoría que escribe estas cosas es porque no quiere pagar", asegura para concluir la respuesta esta dueña. Le recomienda al cliente algo que le vendría bien a la mayoría: "¡A ser feliz!"