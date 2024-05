El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha expresado su satisfacción en la rueda de prensa tras la clasificación para la final de la Liga de Campeones con una nueva remontada, esta vez ante el Bayern de Múnich."Pues que ha pasado otra vez, lo que ha pasado otras veces que es inexplicable ha vuelto a suceder. Es algo mágico y no tiene ninguna explicación. Pero otra vez una afición increíble, un estadio que ayuda y unos jugadores que no han parado de creer lo han hecho posible. Los jugadores han hecho una temporada que nadie esperaba, tampoco yo. Llegar a la final es un éxito pase lo que pase. Lo vamos a pasar muy bien los próximos días hasta la final, porque hay una felicidad contagiosa en el ambiente. Me tengo que preparar bien para lo que viene...", ha bromeado.