Las marcas de moda se preparan para lanzar sus colecciones de ropa y accesorios con la llegada de la primavera. Las tendencias cambian cada temporada, y este año no es diferente. Una de las prendas más destacadas para esta temporada son los vestidos maxi estilo boho, que se caracterizan por ser cómodos, frescos y versátiles. Estos vestidos han sido populares durante varios años y su popularidad sigue creciendo debido a su estilo y practicidad.

Pero sin duda alguna, las prendas que no pueden faltar en nuestra maleta durante el verano son los bañadores y bikinis. Cada año surgen nuevas tendencias en moda de baño, y este año no es la excepción. La tendencia actual se enfoca en el cut out y los escotes imposibles, con diseños sofisticados y elegantes que pueden ser usados tanto en la playa como en la noche. En temporadas pasadas, los trikinis fueron la sensación, pero ahora se ven menos y se apuesta por diseños más atrevidos.

Zara, una de las marcas líderes en moda, ha lanzado su nueva colección de trajes de baño para esta primavera/verano, y una vez más, destaca por su elegancia, su versatilidad y su precio: menos de 30 euros. La marca ha optado por diseños minimalistas y de líneas rectas que se pueden usar para cualquier ocasión, ya sea para pasar una tarde en la playa o para salir de noche. Los tonos neutros, como el negro, malva, marrón y estampado tie dye, son los colores predominantes en la colección. Además, Zara ha incluido accesorios como sombreros, kaftanes, pareos, gafas de sol y maxi bolsos que complementan la colección de trajes de baño y aumentan las ganas de vacaciones.

La moda de primavera/verano 2023 trae una amplia variedad de prendas y accesorios que son ideales para esta temporada cálida. Los vestidos maxi estilo boho y los trajes de baño con cut out y escotes imposibles son solo algunas de las tendencias que se verán en la playa y en las calles. Sin duda alguna, marcas como Zara tienen todo lo necesario para una temporada de verano perfecta, ofreciendo diseños elegantes, sofisticados y versátiles que pueden ser usados en cualquier ocasión.