Encontrar prendas que nos sienten como un guante no es una tarea sencilla. Los expertos en moda recomiendan seguir una serie de consejos a la hora de decidir qué ropa entrará en nuestro armario y cuál no. Lo primero que recomiendan es no dejarse llevar por las modas, apostar por prendas de buena calidad y que sean versátiles y, sobre todo es muy importante elegir bien la talla.

Pese a seguir estas sugerencias, Zara suele incluir en su catálogo prendas con las que te puedes sentir cómoda y estilosa, pues se trata de ropa que se adapta perfectamente a los diferentes tipos de cuerpos y que, además, se pueden utilizar en diferentes ocasiones. Entre las nuevas tendencias de la temporada de primavera, que está a la vuelta de la esquina, el catálogo de Inditex cuenta con una falda que ya se ha convertido en uno de los tesoros de esta colección y todo un auténtico éxito en ventas. ¿El motivo? Se trata de una prenda en color gris azulado que tiene un acabado drapeado en la zona de las caderas, lo que ayuda a resaltar esta parte del cuerpo de manera elegante. El drapeado de esta falda se enfoca en estilizar las caderas y lograr una figura más armónica. Con un corte que llega hasta los tobillos y de tiro alto, esta prenda favorece a cualquier tipo de cuerpo. Además, el color gris azulado es único y versátil, por lo que se puede combinar con sandalias doradas, plateadas, blancas o negras. La falda tiene un precio de 20 euros pero pocas son las tallas que quedan ya de este nuevo must de la temporada.