Netflix estrena la película sobre el hundimiento del príncipe Andrés: ¿qué sucedió en aquella infame entrevista en la BBC?

Ahora que la casa real británica vuelve a estar en boca de todos -¡y cuándo ha dejado de estarlo!- por la mala salud de sus miembros más principales, el rey Carlos III y la princesa de Gales y esposa del príncipe Guillermo, Kate Middleton, en tratamiento ambos por sendos cánceres, Netflix sigue explotando el filón de las desgracias 'royals'. El pasado diciembre concluyó 'The Crown' tras seis extraordinarias temporadas, y este viernes, 5 de abril, la plataforma estrena una película sobre uno de los episodios más infames vividos por la corona inglesa: en 2019, el príncipe Andrés accedió a ser interrogado en la BBC tras ser acusado de abusos sexuales por la entonces menor Virginia Roberts, jugada con la que pretendía poner freno a las especulaciones sobre su conexión con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Pero nada le salió bien en aquella entrevista...

Apestado en palacio

El que fuera hijo predilecto de Isabel II es hoy un 'royal' apestado, en gran parte por aquellos minutos en 'prime time'. Creía que salvaría su imagen pero fue la gran debacle para su reputación. Aquella entrevista supuso el principio del fin del papel del duque de York dentro de la estructura de 'La Firma' ('The Firm' es la entidad que mueve la fortuna de la familia real británica, que asciende a unos 28.000 millones de dólares). De manera inmediata, tras la emisión del programa, la reina decidió apartar a su hijo de la actividad institucional, a la que, a día de hoy, no ha regresado (tampoco ha vuelto a salir al balcón de Buckingham para las grandes citas familiares, como el Trooping the Colour).

El drama basado en hechos reales 'La gran exclusiva (Scoop)', de Philip Martin, sigue los pasos del equipo periodístico que preparó durante meses aquella bomba de racimo, encabezado por la periodista Emily Maitlis, interpretada por Gillian Anderson ('Expediente X'), y el propio príncipe, encarnado por Rufus Sewell ('La diplomática'). La gracia era hacer hablar a su alteza sobre su amistad con el pedófilo Epstein, de 66 años, que acabó ahorcándose en la cárcel federal de Manhattan, en agosto de 2019, mientras aguardaba su juicio.

Carne de memes

Tres meses despues, el sábado 16 de noviembre de 2019, 'Newsnight', un prestigioso programa de actualidad de la BBC, emitió la entrevista en exclusiva con SAR el príncipe Andrés. Casi dos millones de personas vieron las incongruentes respuestas del duque, sus palabras resultaron extrañas y tontas, carentes de empatía o remordimiento. La tortura duró una hora, mucho menos que su penitencia que le siguió: se convirtió en carne de memes en internet, y tuvo que afrontar la ignominia de tener que retirarse de sus deberes públicos, por orden de su madre, la misma que horas antes le había dado permiso para responder a las preguntas de Maitlis.

La foto con la menor

De hecho, él mismo llegó a decir ante las cámaras que "no estuvo a la altura" de un miembro de la familia real inglesa. Ni fue tajante sobre su relación con Epstein y ni supo explicar claramente la fotografía en la que aparecía con Virginia Giuffre, la joven que entonces tenía 17 años y a la que el príncipe agarraba cariñosamente por la cintura.

Acuerdo económico

Varios años después, en 2022, el príncipe Andrés llegó a un acuerdo económico con Giuffre -entonces de 38 años y madre de tres hijos-, para poder dar carpetazo a ese polémico capítulo de su vida (y evitarse el juicio y la deshonra de tener que responder bajo juramento ante un tribunal civil en Estados Unidos). Sin embargo, la inocencia del príncipe Andrés nunca quedó demostrada ante ningún tribunal, y su imagen pública sigue manchada.

Amistad con Epstein

Durante la famosa entrevista, el príncipe explicó que conoció a Epstein en 1999 a través de la entonces novia del millonario, Ghislaine Maxwell. Desde ese punto de partida, puntualizó varias veces que su relación con Epstein no era de amigos cercanos sino de personas que se ven por tener amigos en común. Contó que coincidían unas dos veces al año, quizá tres, y que le sorprendía la capacidad de Epstein de reunir a "gente extraordinaria bajo el mismo techo".

Juntos en Central Park

Como recogió la BBC, las sospechas sobre las actividades de Epstein con chicas menores de edad comenzaron a cobrar fuerza a mediados de la década de los años 2000. En 2005, los padres de una niña de 14 años dijeron a la policía de Florida que Epstein había abusado de la menor en su casa en Palm Beach. La fiscalía alcanzó un acuerdo con Epstein en 2008, lo cual le permitió eludir cargos federales. En su lugar, fue condenado a 18 meses de prisión, durante los cuales se le permitió acudir a su trabajo durante 12 horas al día, seis días a la semana. 13 meses después, fue puesto en libertad provisional.

En la entrevista, el príncipe aseguró que se distanció de Epstein en 2006. Sin embargo, fue fotografiado mientras caminaba con Epstein en el Central Park de Nueva York en 2010, dos años después de la citada condena al financiero.

Bajo su mismo techo

Al hablar sobre su decisión de quedarse en la casa de Epstein después de que este cumpliera su primera sentencia; Andrés reconoció en televisión que no estuvo "a la altura de lo que se espera de un miembro de la familia real (...). Mi actitud fue decepcionante". A lo que la periodista le inquirió: "¿En qué momento le pareció una buena idea alojarse en la casa de un condenado por delitos sexuales?". Y él duque respondió que en aquel momento le pareció "un lugar conveniente para quedarse", pero insistió en que, mirándolo en retrospectiva, "definitivamente, no fue la decisión correcta".

Las acusaciones de abuso

Aunque Virginia Roberts, Giuffre años después, testificó que fue forzada a tener sexo con el príncipe en tres ocasiones, entre 1999 -cuando tenía 17 años- y 2002 (en Londres, Nueva York y una isla privada del Caribe propiedad de Epstein), el príncipe aseguró no tenía "ningún recuerdo de haber conocido a esa dama". Lo negó hasta dos veces, pero no supo explicar cómo o cuándo se tomó la fotografía en la que aparecen juntos (y que publicaron tabloides como el 'Daily Mail'), y él la coge por la cintura.

El príncipe Andrés, cara a cara con la periodista Emily Maitlis, en el programa 'Newsnight', que se emitió el sábado 16 de noviembre de 2019. / BBC

La pista del sudor

En su denuncia, la joven explicó que el príncipe Andrés sudaba muchísimo. Sin embargo, durante la entrevista el príncipe lo negó, diciendo que en aquella época padecía un trastorno que le impedía sudar.

"Perfecto caballero"

Aunque una segunda mujer, llamada Johanna Sjoberg, también alegó que el príncipe le había tocado los senos mientras estaban sentados en un sofá en el apartamento de Epstein en Manhattan en 2001, Buckingham también negó las acusaciones. Incluso la exesposa del duque de York, Sarah Ferguson, le defendió asegurando que era "verdadero caballero".

Suscríbete para seguir leyendo