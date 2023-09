Úrsula Corberó vuelve a estar en boca de todos. Su impresionante papel en El Cuerpo en llamas, la serie de Netflix que toca de lleno la historia de Rosa Peral, le ha valido para que los seguidores de la joven hagan un hueco en sus corazones para un personaje que no sea su famosísima Tokio, de La Casa de Papel.

Como parte de la promoción de la citada serie, Corberó ha concedido un sinfín de entrevistas en las que ha analizado pormenorizadamente los entresijos de la mujer a la que da vida en la ficción pero, por otro lado, la joven actriz también ha tenido la oportunidad de abrirse en canal sobre una cuestión que hasta el momento nadie sabía sobre la actriz.

Úrsula Corberó ha confesado que padece una enfermedad desde que era pequeña y que esta dolencia le afecta directamente a sus huesos.

Importante confesión

La actriz se ha desnudado en el podcast ‘La script’ de María Guerra y es en este íntimo espacio donde la intérprete ha hablado del retraso óseo que padece.

"Tengo un retraso óseo de cinco años. Esto no lo he dicho nunca, porque suena un poco mal, pero lo digo ahora, no pasa nada (...) Ahora tengo los huesos de una de 30, en vez de los de una de 34 (…) Me bajó mi primera menstruación con 17 años. Eso hizo que ya con 15 mis amigas llevasen una talla XS de Bershka, mientras yo seguía todavía con la talla 14 de Zara Kids” reconoce.

Sobre si fue víctima de acoso escolar, la actriz recuerda que "me hacían bullying, porque yo era tan pequeña que no podía con todos los libros en la mochila, y tenía que llevar carrito”.