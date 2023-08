Jagger-DiCaprio, una nueva amistad ibicenca

Son probablemente dos de los personajes más conocidos del cine y el rock and roll a nivel mundial. Ambos son asiduos a las Pitiüses y han mantenido una relación con las islas durante sus vacaciones en la última década. Y ahora forman un dúo de divos que ha encontrado un paraíso para sellar una relación que puede deparar futuras sorpresas y que sitúa de nuevo el nombre de Ibiza en la cresta de la ola.

El actor norteamericano Leonardo DiCaprio y Mick Jagger, cantante del grupo The Rolling Stones, se han visto en varias ocasiones últimamente durante sus vacaciones en Ibiza. Las dos celebrities son asiduos de la isla, donde han pasado días de asueto y relax por separado durante más de una década. Jagger suele ir a cara descubierta mientras que DiCaprio usa casi siempre una gorra negra o gris que le tapa la cabeza y los ojos; y los dos navegaron hace días juntos cubiertos con las típicas gorras de fútbol americano.

Recientemente se reunieron en una fiesta privada en honor de Jagger en la mansión Can Xicu, días después de que celebrara su 80 cumpleaños en Londres. El evento se mantuvo con sigilo y con amplias medidas de seguridad: a los 120 asistentes se les puso una pegatina en el teléfono y se les prohibió hacer fotos en todo momento. Otros 120 efectivos de seguridad se encargaron del control. Entre los invitados se encontraban el actor Tobey Maguire, protagonista de ‘Spiderman’, Cathy Guetta y destacados empresarios ingleses y americanos de grandes empreas de Internet e inteligenca artificial. Todos disfrutaron de chupitos, música y baile a lo largo de la noche en los increíbles espacios acondicionados de esta mansión, que se alquila por 150.000 euros para un ‘sarao de lujo’.

Di Caprio y Jagger mantuvieron una charla en solitario durante un buen rato y se fundieron en un fuerte abrazo al despedirse, lo que podía entenderse como el principio de una buena amistad nacida en medio del paisaje interior de Ibiza. Esta relación se confirmó con una salida a navegar días después y una posterior comida en el restaurante Casa Jondal, el mejor chiringuito del mundo según el Financial Times y refugio gastronómico de todos los famosos del mundo que visitan las Pitiusas.

Leonardo ha degustado en tres ocasiones la gastronomía del chef Rafa Zafra, otro famoso que está acostumbrado a tener a grandes personajes en su mesa, como ocurrió con Barack Obama, Steven Spielberg y Bruce Springsteen en su restaurante ‘Estimar’ de Barcelona.

Hace escasos días, los divos del cine y el rock acudieron con quince personas a Casa Jondal para degustar los deliciosos pescados y mariscos de la carta de Zafra y Ricardo Acquista.

Los Stones, en la isla

Mick Jagger ha sido visto en muchas ocasiones y en diferentes etapas dado que su hija, la dj y diseñadora de joyas Jade Jagger, fijó su residencia en Sant Joan hace tiempo y su padre la ha visitado para conocer a sus nietos y amigos comunes, como Kate Moss, Jude Law y Sienna Miller. En los 90 se le vio en el restaurante El Clodenis de Sant Rafel comiendo con amigos y en al año 2000 asistió a la fiesta de inauguración del restaurante Naïf de Gabriel Cañellas en la carretera a Sant Josep, organizada por el relaciones públicas Carlos Martorell. Fue una de las fiesta más importantes de la época ya que reunió a 500 invitados entre los que se encontraban, además de Jagger, las topmodels Elle McPherson y Kate Moss, los cantantes Nacho Cano y Massiel; el bailarín Nacho Duato, el joven presentador Jesús Vázquez y los actores Ángela Molina y Santiago Segura.

Eran otros tiempos y los famosos como Jagger no necesitaban una legión de guardaespaldas. Pero su fama le precedía y a la entrada del Naïf se encontró con los flashes de los periodistas, se tapó un poco la cara y entró protegido por unos amigos. Durante el evento se mostró tranquilo pese al revuelo que armó su presencia, saludó a Elle Mcpherson y Kate Moss, amiga de su hija Jade, y departió sentado en una mesa con sus acompañantes. Le llamó la atención la actriz Alicia Moro, residente en Ibiza en esa época, con la que charló tras presentársela. La presencia del cantante y líder de los Stones en Sant Josep fue noticia mundial durante años.

Jagger no es el único Stone que ha estado en estas latitudes. El guitarrista Ron Wood, el desaparecido bajista Bill Wyman y el batería Charlie Watts actuaron en la discoteca Eden de Sant Antonio en sesiones de jazz auspiciadas por el dj y locutor de Radio One, Pete Tong, cuando éste fijó su residencia artística en este local del Paseo Marítimo sanantoniense. El único componente del mítico grupo de rock que no ha pasado por Ibiza hasta ahora es el guitarrista Keith Richard. El actual saxofonista de la banda, Tim Ries, también acudió recientemente a una fiesta privada en una mansión de Sant Antoni.

Leonardo, un fijo en Ibiza

Leonardo DiCaprio ha sido más constante en sus apariciones isleñas en la última década y parece haber fijado su residencia vacacional en la isla a tenor de las veces que ha estado este verano y en años anteriores, siempre acompañado de topmodels de menos de 25 años, lo que perece ser una norma no escrita para la edad máxima de sus conquistas. Se ha dejado ver en aguas pitiusas y en las marinas con la modelo israelí Bar Rafaeli, entones su novia oficial, luego con la top model alemana y estrella de los desfiles de Victoria Secrets, Toni Garm, una belleza rubia con cuerpo de infarto, y ha repetido recientemente con otra modelo americana de pasarela, Meghan Roche, de 22 años. El protagonista de ‘Los lobos de Wall Street’ se hospeda casi siempre en mansiones de la costa cuyo alquiler sobrepasa los 200.000 euros a la semana y alquila igualmente yates de lujo para navegar, su otra gran pasión.

Amante de la gastronomía

Durante el rodaje de su película ‘Renacido’, por la que obtuvo un Oscar a la mejor interpretación, DiCaprio se refugió en las calas de isla con barba, un poco más de peso y acudió al restaurante de Roberto Cavalli, situado en aquellos años en el Paseo de Juan Carlos I, con un grupo de amigos y guardaespaldas ocupando dos mesas grandes en la zona Vip. También ha desgustado en otra ocasiones la ccarta de los restaurantes de lujo Lío, Casa Maca y Casa Jondal, y hace años organizó cenas de carácter privado y exclusivo en la casa de su entonces amigo Vladislav Doronin, exnovio de la modelo Naomi Campbell, con gastronomía italiana del restaurante La Trattoria del Sol, servida por Paola y Pio di Biase. Tampoco se ha evadido de la noche ibicenca y ha sido visto en la discoteca Pacha sentado en una escalera del Vip con una gorra negra y gafas oscuras y bebiendo champagnes.

Su presencia y el eco de su estancia en Ibiza han ocupado portadas y páginas de tabloides y revistas desde comienzos de siglo. Este verano, junto al rockero se multiplicarán las noticias y rumores el paso de DiCaprio por el paraíso ibicenco.