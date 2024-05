Cuatro rutinas para mejorar la organización en casa y evitar zafarranchos de limpieza

La planificación es fundamental en muchos aspectos de la vida, incluyendo las tareas de limpieza y orden en el hogar. Organizar estas tareas con antelación y según la frecuencia que requiere cada una es la clave para ejecutarlas con éxito.

Es crucial conocer las tareas que debemos realizar en casa para mantener nuestros espacios limpios, ordenados y acogedores.

Algunas labores deben hacerse diariamente, mientras que otras se realizan de forma semanal o incluso anual. Para no olvidar nada, lo más recomendable es planificar por escrito.

Lleva una agenda de las tareas domésticas, haz listas realistas de trabajos por hacer y asigna tiempos específicos a cada uno. Todo esto te ayudará a enfocarte en lo que realmente importa.

¿Qué sitios?

La cocina y el baño son dos áreas de la casa son espacios de mucho uso, conocidas como zonas de alta intensidad. Debido a su frecuente utilización, también se ensucian más rápidamente, por lo que es necesario limpiarlas a diario y mantenerlas en orden.

En la cocina, es esencial limpiar diariamente la placa de cocción, el fregadero, la encimera, entre otros. La clave está en mantener la cocina despejada.

En el baño, es importante mantener el orden y repasar a diario el lavabo y la ducha o bañera.

Cada semana

Las rutinas semanales en la cocina se fundamentan en la organización del menú familiar. Una vez a la semana, deberás planificar las comidas y cenas. Prepara una lista de la compra y cocina con antelación algunas recetas para optimizar tu tiempo.

¿Eres previsora y te gusta comer bien? Practica el batch cooking: planifica y cocina en un solo día la comida para toda la semana. Además, una vez a la semana, limpia el exterior de los muebles y electrodomésticos. En el baño, elimina los restos de cal semanalmente para evitar su acumulación excesiva.

Desapego

Todo lo que no usas, está roto o ya no te sirve debe salir de tu casa. Esto incluye cualquier tipo de objeto, desde prendas de ropa y complementos hasta utensilios de cocina. Deshacerte de las cosas del pasado que no tienen cabida en tu vida ni en tu hogar es esencial para mantener el orden. No acumules.

Limpieza general

Las rutinas de limpieza profunda o limpieza general, se realizan dos veces al año. La clave está en enfocarse especialmente en lo que no solemos limpiar con frecuencia, particularmente en las zonas menos accesibles de cada habitación.

Cuando necesites hacer una limpieza a fondo de un espacio, programa un día y un horario en tu agenda. De esta manera, te resultará más difícil posponerlo y lograrás completar la tarea.