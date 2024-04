Diez ideas para mantener el orden en el cuarto de los más pequeños para que no sea una leonera

No hay lugar de la casa que sea más susceptible al desorden que la habitación de los más pequeños. Ya no se trata solo de que suelan tener más cosas a desperdigar sino que además ellos mismos no suelen tener la costumbre de ordenar que sí presentan la mayor parte de los adultos.

Juguetes por todos lados de los que se cansan rápido, ropa generalmente pequeña que acaba en cualquier lado y las cosas del colegio que nunca son prioritarias.

Como ocurre con el resto de espacios de la vivienda, siguiendo una serie de pautas es posible que este cuarto se mantenga en orden. Se trata de opciones de decoración y mobiliario, que además son fáciles para el uso de los dueños de la habitación.

Además, ten en cuenta que si empleas una serie de rutinas de orden como si de un juego se tratara, es más fácil que tus retoños se sumen a la tarea y colaboren en mantener su cuarto perfecto. O casi.

Juguetes de niños en la puerta de la vivienda. / Andrés Gutiérrez

Bajo la cama

La mayoría de las camas para niños o adolescentes suelen venir equipadas con cajones en su parte inferior, ideales para almacenar la ropa de cama o prendas de otras temporadas. Sin embargo, el problema surge cuando estos cajones están llenos y se vuelven pesados, lo que podría representar un riesgo para los niños pequeños.

Si prefieres utilizar este espacio para guardar juguetes, te recomendamos optar por contenedores ligeros, de tamaño más manejable y, si es posible, con ruedas para facilitar su movilidad. De esta manera, podrás mantener el orden de manera segura y práctica.

Movilidad

Los elementos con ruedas, deslizables y modulares, ofrecen la flexibilidad de dar diversos usos a los espacios. Esta versatilidad es especialmente beneficiosa en entornos infantiles, como los dormitorios, que necesitan adaptarse a distintas actividades a lo largo del día y a medida que los niños crecen.

Aprovecha la pared

El tamaño de la ropa y los zapatos de los niños cambia a medida que crecen. Por lo tanto, es importante buscar un sistema de almacenamiento flexible que permita ajustar la posición de las barras, estantes y cajones para que los niños puedan acceder fácilmente y guardar sus prendas por sí mismos.

En altura

Si la habitación de tus hijos cuenta con una altura considerable, es importante aprovecharla al máximo. Los altillos y las literas brindan numerosas opciones de almacenamiento que pueden resultar tanto originales como atractivas. Por ejemplo, los escalones de la litera pueden convertirse en cajones adicionales, optimizando el espacio disponible de manera práctica y creativa.

Para el material escolar

Para mantener el material escolar al alcance, considera utilizar organizadores de pared. Uno de los modelos populares es el Uten.Silo, diseñado en 1969 por Dorothee Becker y distribuido por Vitra. Si prefieres un enfoque más personalizado, puedes optar por hacerlos tú mismo utilizando tela o recubriendo las paredes con tableros de clavijas.

Etiquetado

Las cajas son una opción económica y funcional para mantener el orden en casa. Puedes optar por modelos transparentes para ver fácilmente su contenido o elegir cajas de colores para asociarlas con diferentes tipos de objetos.

Otra alternativa es utilizar un solo tipo de contenedor opaco para crear uniformidad visual. En este caso, puedes colocar etiquetas para identificar el contenido, ya sea con pegatinas, tarjetas o incluso utilizando pizarritas como las que se muestran en la imagen, que te permiten modificar fácilmente lo que contienen.

Colgadores

¿Te resulta frustrante ver la ropa de tus hijos tirada por cualquier lado, ocupando pasillos y sillas? Una excelente solución es instalar percheros a su altura. De esta manera, mochilas y abrigos dejarán de ser un obstáculo en tu camino, y tus hijos podrán colgar sus pertenencias de manera ordenada y accesible.

Para los libros

Aprovecha la luz natural creando una pequeña biblioteca debajo de la ventana, colocando los libros a la altura de tus hijos para fomentar el hábito de la lectura. Si el espacio es limitado, elige solo los libros que están leyendo actualmente y colócalos con las portadas a la vista para facilitar su acceso y motivar su interés.

Diseños

Explora más allá del diseño convencional de muebles y elementos de almacenamiento: con una reforma profunda, puedes crear zonas de almacenamiento en lugares inesperados, ¡como debajo del pavimento!

Como un juego

Si decides utilizar elementos de almacenamiento y muebles con un diseño lúdico, introducir y organizar las cosas en su interior se convertirá en un juego para tus hijos.