El personal de Correos hará huelga en Tenerife en protesta por la sobrecarga de trabajo

Los trabajadores de Correos de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna han convocado una jornada de huelga este miércoles y el 1 de abril en todas las oficinas de reparto de ambos municipios para protestar por la carga de trabajo que deben soportar ante la falta de nuevas contrataciones de personal.

La huelga ha sido convocada por Intersindical Canaria y se realizará este miércoles en el Centro de Tratamiento Automatizado de Taco y el lunes 1 de abril en todas las oficinas de reparto de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna con el objetivo de paralizar el servicio, según ha informado el sindicato este martes en un comunicado.

Intersindical Canaria señala que la sobrecarga de trabajo se ha prolongado en los últimos años pero los gestores de esta empresa pública "no muestran interés en resolver" la situación.

Este contexto genera situaciones de estrés, ansiedad, da lugar a accidentes, mal ambiente laboral y presiones que afectan al rendimiento y a la salud de la plantilla, añade.

Pero sobre todo, advierte, genera malestar en la ciudadanía y en los trabajadores al no poder cumplir con los servicios públicos básicos que legalmente Correos está obligado a servir como empresa que ejecuta el servicio postal universal.

Paquetes en un almacén de Correos. / E. D.

Añade la organización sindical que tras las pruebas de acceso destinadas a ampliar y consolidar la plantilla no sólo no ha aumentado el número de trabajadores sino que se ha "resentido" al no haber sido cubiertas las plazas, lo que se agrava ante la falta de sustitución en las bajas de larga duración que se han generado.

Asegura Intersindical Canaria que hay barrios que llevan más de un mes sin reparto de correspondencia y destaca el sobreesfuerzo continuado de la plantilla, que cumplió con el servicio esencial durante la pandemia.

Por ello el comité de huelga ha remitido a la dirección una serie de reivindicaciones básicas, como que se cubran todos los puestos de trabajo, que cesen las presiones sobre la plantilla "a la que se le piden imposibles" y que los vehículos estén en buen estado de mantenimiento.

Si estas reivindicaciones no son atendidas habrá más movilizaciones con el fin de poder ofrecer un servicio postal universal a la ciudadanía en unas condiciones laborales dignas y ajustadas a derecho, añade el sindicato.