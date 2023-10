La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) se pronuncia «claramente a favor de la apertura de canteras, frente a los residuos de construcción y demolición (RCD), que pueden ser un complemento, pero en ningún caso el 50% de la producción, como ocurre actualmente». Para ello, reclama la colaboración de las administraciones.

La patronal de la construcción recuerda que las canteras de áridos están «totalmente controladas» por el Servicio de Minas de la Dirección General de Industria, que otorga la autorización, vigila la explotación con los planes de labores anuales y la policía minera y garantiza la restauración que, además, está avalada por el concesionario o autorizado. «En el caso de Tenerife, el más preocupante dado su gran consumo, bastaría con disponer de dos canteras en explotación en la actualidad y de tres en los próximos 100 años. Esto concentraría la extracción sólo en tres puntos de la Isla».

Por contra, las RCD no cuentan con ninguno de los controles que son obligatorios para las canteras. No tienen que restaurar, por lo que no tienen que avalar y realizan explotaciones superficiales, ya que no pueden hacer excavaciones profundas, por lo que extienden su explotación a una gran superficie del territorio, generando un picoteo indiscriminado del mismo, apunta Fepeco.

Los constructores aseguran que hay «grandes dificultades burocráticas» para crear canteras, «por lo que es indispensable la colaboración de todas las administraciones implicadas: Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Industria; los cabildos y, especialmente, los ayuntamientos, donde se paralizan de inicio la mayoría de los proyectos de explotación de canteras, debido a la incompatibilidad de las zonas donde hay recurso minero con el planeamiento vigente».

Una delegación de Fepeco, encabezada por Juan Antonio Afonso, acompañado de Andrés Moreno, Jaime Wolgeschaffen y el expresidente del Colegio de Ingenieros Industriales, Juan Linares, mantuvo una reunión con la directora general de Industria, Ana Zurita, y el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso. En ella, el Ejecutivo regional se comprometió a revisar los impactos que generan las canteras en explotación y los RCD e impulsar las extracciones respetuosas con el medio ambiente, así como la agilización administrativa de las autorizaciones. «Un compromiso que ha de pasar por acuerdos con los cabildos y los ayuntamientos, cuya ordenación territorial es incompatible con la extracción de recursos mineros».

Fepeco asegura que también se realizarán los estudios de diagnóstico necesarios para la elaboración de un plan de recuperación de entornos de actividades extractivas, a fin de paliar molestias y efectos ambientales negativos que generan estas actividades y para que se habiliten otros usos cuando se hayan extinguido los recursos.