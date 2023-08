El municipio de Arico vuelve a ser elegido para el rodaje de una producción cinematográfica multinacional y con estrellas internacionales. El núcleo de Abades se prepara estos días para recibir a Alicia Vikander y Elizabeth Olsen, protagonistas de esta coproducción anglo-germana, en el mismo espacio en el que en su momento se rodó Furia de Titanes.

En la finca, una propiedad privada, ya se están llevando a cabo los trabajos de limpieza y rehabilitación del entorno por parte de la productora para el montaje de los decorados que ambientarán esta cinta, que habla de un futuro distópico y de las consecuencias del cambio climático.

El rodaje se realizará durante el mes de agosto y durará diez días, lo que supondrá una inversión mínima de 1,7 millones de euros, más de sesenta personas locales que participarán en la producción y la contratación de diferentes servicios, entre los que se encuentran 600 noches de hotel.

En un momento en que la huelga de guionistas y actores de Hollywood está afectando tanto a las empresas productoras como las proveedoras de servicios, esta coproducción independiente europea es un soplo de aire fresco para la economía del audiovisual en Canarias. La industria audiovisual fue la que más creció en la economía canaria en 2022, con una evolución muy superior con respecto a otros sectores como el turismo, primario o las nuevas tecnologías, lo que constituye una verdadera diversificación de la economía de las Islas.

Con 164 producciones en 2022, un 128% más que el año anterior, los rodajes dejaron 224 millones de euros en inversión, sin contar publicidad, y un gran impacto en la contratación directa de 15.300 puestos de trabajo.

La huelga en Hollywood ha paralizado la producción de los grandes estudios, rodaje y promoción de proyectos audiovisuales, afectando no solamente a la industria del entretenimiento, como salas de cine y canales de televisión, sino a todos los sectores de apoyo, como empresas de catering, construcción, alquiler y diseño de vestuario, limpieza, logística, transporte, etcétera.

Si el año pasado se realizaron 5.483 días de rodaje repartidos en todas las islas, las producciones europeas independientes como esta, que se rodará en Abades, y nacionales, son hoy en día las únicas que pueden mantener el sector y los puestos de trabajo asociados a él.

Producción anglo-germana

Además de las protagonistas de renombre, Alicia Vikander (Oscar por The Danish Girl) y Elizabeth Olsen (Ganadora del premio a la mejor actriz por su papel protagonista en Wandavisión, estrella de las películas, Martha Marcy Marlene y Wind River), las empresas canarias de prestación de servicios que están realizando toda la preproducción en las Islas son Volcano Films y So Near The Paradise.

La producción corre a cargo de la inglesa Number 9 Films (Living, 2022, candidata al Oscar a Mejor Actor Guion), encabezada por el prestigioso productor inglés Stephen Wolley (Candidato al Oscar con películas como The Crying Game o Interview with the Vampire, entre otras); y la alemana Augenschein-Filmproduktion (entre sus producciones más recientes figura Mother Mary, de A24, protagonizada por Anne Hathaway y Michaela Coel). La película supone el debut en el largometraje de la directora francesa Fleur Fortuné.