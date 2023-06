La lluvia daña de gravedad dos tercios de la alfombra del Corpus

Una de las peores pesadillas de los alfombristas de La Orotava se ha hecho realidad. La retirada de las dos carpas que cubrían los tapices laterales de la gran alfombra de tierras del Teide coincidió ayer con un chaparrón que durante más de cuatro horas destrozó, poco a poco, el trabajo minucioso que durante casi 50 días había realizado un equipo formado por unas 25 personas.

Dos tercios de la gran alfombra de la plaza del Ayuntamiento de La Orotava han quedado prácticamente destrozados. El tapiz central, que ha sufrido algunos daños por el agua, es el único que se mantenía a salvo bajo la última carpa que estaba pendiente de retirar cuando comenzó una lluvia inesperada y persistente.

Este último toldo que se sujetaba de las palmeras permitía retrasar su retirada hoy o mañana, fechas previas al gran día de las alfombras, que se celebra este jueves. Con las nuevas carpas, el proceso es más lento y, además, se requiere su retirada con más antelación para completar el trabajo actuando en las zonas donde se apoyan estos elementos. El desastre aviva el debate de la necesidad de contar con un toldo como el antiguo para proteger la plaza y que, además, permita retrasar su retirada lo máximo posible.

Los Alfombristas de Artearena vieron ayer cómo se perdía gran parte de su trabajo y esfuerzo. Una imagen muy triste para la que ninguno encontraba palabras ni consuelo. El director de la alfombra, Domingo González Expósito, reconoció a EL DÍA que muy poco se podrá hacer: «Si no deja de llover, no podemos volver a trabajar». Su intención es dejar las partes dañadas tal y como queden, sin retirarlas, y centrarse en acabar las áreas que no habían podido finalizar. Será una alfombra histórica, en la que se mezclarán partes intactas y dos tapices prácticamente borrados por la lluvia. Las imágenes de San Isidro y María Auxiliadora estaban finalizadas, pero ya apenas se intuyen. Tampoco los elementos que rodeaban al santo y a la virgen recientemente coronada.

Será diferente

Los Alfombristas de Artearena solo tendrán el martes y el miércoles para tratar de enmendar y/o finalizar una obra que no será la que se había preparado, aunque seguirá ejerciendo su función como ofrenda al Corpus Christi. «Es la voluntad de Dios», recordaba uno de los alfombristas, que se lamentaba de que unas horas antes «casi todo el trabajo en esos dos tapices estaba terminado, con un nivel de detalle impresionante».

A última hora de la tarde, el gobierno municipal mostró su «total apoyo al equipo de alfombristas de la plaza del Ayuntamiento». En un comunicado anunciaba que a primera hora de hoy «se harán las valoraciones por parte de la dirección de la Alfombra» para determinar el alcance del daño que ha causado la lluvia.

El gobierno local explicó que las carpas que cubrían los tapices laterales fueron retiradas ayer «desde primeras horas de la mañana, teniendo en cuenta que «desde la dirección de la Alfombra» se consideraba necesario «para poder tener a tiempo» la obra. «El pasado año se comenzó a retirar el martes y los alfombristas no pudieron culminar el tapiz hasta altas horas de la madrugada». Desmontar las carpas requiere «un mínimo de dos días», señaló el Consistorio en un comunicado.

La carpa central iba a ser retirada hoy y, por tal motivo, este tapiz central, que representa el tabernáculo de la Iglesia de la Concepción, sigue cubierto y se espera que no se vea tan afectada por la lluvia. Hoy se decidirá si se retira o se espera a mañana.

«Los maestros alfombristas harán de aquí al jueves lo posible para que se pueda admirar esta Alfombra en la que se trabaja desde hace 40 días», recordó el Ayuntamiento orotavense.

Hace 81 años ocurrió algo similar. Una tromba de agua se llevó la alfombra de la plaza y se hizo una más sencilla. «Los villeros aúnan fuerzas ante situaciones complejas y el sentimiento y orgullo por La Orotava puede con todo. La plaza del Ayuntamiento recibirá el próximo jueves al Santísimo con total solemnidad», concluyó el comunicado oficial.