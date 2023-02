Comienzan los trabajos para terminar la residencia de mayores de Guía de Isora

Con la firma del acta de replanteo, que se formalizará este jueves (16 de febrero), comienza la obra que resta para finalizar la residencia de mayores de Guía de Isora. Los trabajos consistirán en equipar el centro con las instalaciones de suministro eléctrico, protección contra incendios, fontanería, saneamiento, climatización y lavandería, entre otros, así en legalizar, según la actual normativa vigente, las ejecutadas en las fases anteriores y dotar al centro de mobiliario (camas, sillas de baño, grúas de traslado, televisores…). Así podrá entrar en funcionamiento.

El proyecto, adjudicado el pasado mes de enero por casi dos millones de euros, habilitará 75 plazas residenciales para mayores y otras 20 plazas diurnas destinadas a la comarca Suroeste. Con ello, culminará una infraestructura iniciada el 28 de mayo de 2010, con la demolición de las antiguas escuelas del casco urbano isorano, que también fueron utilizadas como centro de salud. A la demolición acudieron la entonces delegada del Gobierno en Canarias, Carolina Darias, acompañada del entonces subdelegado del Gobierno en Tenerife, José Antonio Batista, y el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín, hoy presidente del Cabildo.

Es la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, quien hace público "el inminente inicio de la obras que estaban pendientes de ejecutarse en el centro sociosanitario de Guía de Isora para su apertura y puesta en funcionamiento". Franquet es responsable del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), organismo autónomo del Cabildo de Tenerife vinculado a esta importante obra para la comarca suroeste de la Isla.

La inicio el Consistorio

El centro de mayores de Guía es una obra demandada por los vecinos que el Ayuntamiento isorano comenzó a construir, pero que no pudo llevar a término por un cambio en la legislación estatal que restó competencias a las corporaciones locales en materia de servicios sociales. El Consistorio cedió los terrenos e invirtió 1.200.000 euros, a los que se sumó la aportación posterior del Gobierno de Canarias de 400.000 euros. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas en marzo de 2015. El 31 de enero de 2017, el Ejecutivo regional anunció que asumía la financiación para culminar la construcción. Presidía Fernando Clavijo (CC).

“Cuando llegamos al Gobierno insular nos encontramos con múltiples incidencias de carácter urbanístico y administrativo" Marián Franquet - Consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife

Con un plazo de 10 meses para edificar las 2 plantas proyectadas y terminar las estructuras que no pudieron hacerse en su momento, el IASS reanudó la obra en mayo de 2018 y se propuso equipar el centro y ponerlo en funcionamiento en los 12 meses siguientes. No pudo ser. A finales de 2019 se produjo otra paralización. Marián Franquet recuerda que el proyecto no contemplaba la parte industrial, lo que impidió dotar al centro de servicios fundamentales como abastecimiento energético. La consejera incidió en que “cuando llegamos al Gobierno insular nos encontramos con múltiples incidencias de carácter urbanístico y administrativo, a las que tuvimos que dedicar muchas horas para desbloquear el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que, en 2019, no contaba con una planificación, pese a llevar dos años aprobado”.

"La que hemos batallado a lo largo de mucho tiempo y sabemos que será un gran alivio para muchas personas de nuestro municipio y de la comarca” Josefa Mesa - Alcaldesa de Guía de Isora

La alcaldesa de Guía de Isora, Josefa Mesa, sostiene que “se trata de una residencia muy necesaria, por la que hemos batallado a lo largo de mucho tiempo y que sabemos será un gran alivio para muchas personas de nuestro municipio y de la comarca”. Mesa, que también fue concejala de Servicios Sociales, recuerda que ya el Ayuntamiento cedió los terrenos y ejecutó obras antes de ceder el edificio para facilitar su construcción. Está convencida de que “el centro mejorará el bienestar de nuestros mayores, no solo porque está más cerca de su entorno y de sus familiares, sino por la infraestructura en sí, ubicada en un lugar clave que también beneficia a los servicios y la economía del municipio”.

La obra fue licitada en 2009 y adjudicada a la empresa Estudio Lavin SL. En su origen, este centro sociosanitario costaría 2,1 millones de euros, financiados con el Fondo Estatal de Inversión Local, y ocuparía una parcela de 2.602 metros cuadrados de superficie.