Llegan las primeras guaguas para encarrilar la gratuidad

Titsa, la compañía de transportes del Cabildo de Tenerife, se prepara para afrontar con el mejor servicio la gratuidad en el desplazamiento de los viajeros con bono a partir del próximo 1 de enero. En este marco hay que situar la recepción de tres nuevas guaguas interurbanas para las líneas de largo recorrido hacia el sur de la Isla, las de mayor demanda. Estos vehículos preceden a los 60 que está previsto que se reciban antes de abril del año que viene y a al total de 120 durante todo 2023.

El consejero insular de Movilidad y presidente de Titsa, Enrique Arriaga, estuvo acompañado en la presentación por el director insular del área, José Alberto León, y la gerente de la compañía, Raquel Martínez. Arriaga adelanta que estas guaguas se destinarán a las líneas 10 –Aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía–, 110, 111 y 112, pues son los trayectos con mayor número de usuarios detectados.

Las adquisición de los tres nuevos vehículos tiene un coste de 764.700 euros, Arriaga señala que de esta manera «se refuerza la apuesta por el transporte público con el fin de hacerlo más competitivo frente al vehículo privado». Además, confirma que las nuevas guaguas servirán para cubrir la alta demanda generada por la reducción al 50%, desde el pasado 1 de septiembre, de los precios de los abonos mensuales.

Estos vehículos son de la marca MAN y modelo Lion’s Chassis CO 26.430 (RR4). Tienen 15 metros de largo y una capacidad máxima de 93 pasajeros, 59 sentados y 33 de pie más una plaza para silla de ruedas. Además, son completamente accesibles, ya que, entre otras cosas, tienen una plataforma elevadora en la puerta trasera para clientes en silla de ruedas y están equipados con señalización luminosa para aquellos otros con dificultad visual. Arriaga aclara que «en los viajes de largo recorrido al Sur ningún pasajero podrá estar de pie con la única excepción de la línea 111 que hace paradas a lo largo de la ruta. También disponen de un sistema de cante de próxima parada con activación a través del mando universal de la ONCE. Dentro de la guagua se señaliza el espacio para perros guía.

El director insular de Movilidad, José Alberto León, explica que estas nuevas guaguas cuentan con el sistema de ayuda al conductor. Actúa como un ojo sin distracciones y realiza un análisis constante de la carretera, identifica a peatones y ciclistas en la carretera para que evite colisiones.

Arriaga valora: «Estas guaguas nos van a permitir afrontar con calidad en el servicio el incremento de pasajeros producido con el descuento del 50% , sobre el 20% total, y el que se espera con la gratuidad a partir del 1 de enero que oscila entre el 7% y el 15% más, según las líneas de que se trate».

Doce guaguas más

La próxima semana se prevé presentar otros doce vehículos y antes de final de mes dos más que, en este último caso, irán destinados a la ruta del Teide. Ya estarán funcionando los tres nuevos esta misma semana en esas rutas con mayor congestión. Arriaga añade que, además, «vamos a incorporar hasta 100 conductores a lo largo del próximo año». El consejero destaca pequeños detalles, pero «importantes» como la presencia de la bandera de Tenerife en un lateral exterior de los vehículos, el logo de la compañía en todos los asientos, el wifi o la conexión USB para todos los pasajeros.

«Ya tuvimos la previsión de comprar guaguas en marzo de 2021 –señala Arriaga– para responder al déficit de un contrato de rentin heredado del mandato anterior que nos obligaba a devolverlas este año». Añade que «hemos conseguido retrasar ese proceso y la baja de otros vehículos». Resume: «No perdemos sino que incrementamos el número en 2023 y en 2024 y 2025 está prevista la compra de 248 en un Plan Renove para afrontar la devolución».

Arriaga asegura que «hay que estar a la expectativa las primeras semanas como ya ocurrió con el descuento del 50%». Reconoce problemas puntuales que han dejado en tierra a pasajeros en algunas paradas del sur. No puede garantizar que eso no vuelva a ocurrir pero sí que «trabajamos al máximo para que no se repita. Estudiamos los horarios y las líneas minuciosamente para evitarlo».

El consejero concluye: «Trabajamos para dar la mejor respuesta como en Güímar, donde hubo problemas y reordenamos con éxito. Nos adaptamos para que no vuelva a suceder que nadie se quede tirado en una parada».