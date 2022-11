El colectivo Alisios Norte acaba de poner en marcha una campaña de recogida masiva de firmas, a través de Change.org, para mostrar el rechazo de la sociedad tinerfeña a los atascos que afectan a la autopista del Norte desde hace más de 30 años. Bajo el lema 'No más atascos en la TF-5', esta asociación aspira a canalizar el creciente malestar de los más de 226.000 habitantes de los 15 municipios del Norte y otros muchos tinerfeños que por diferentes motivos también se ven afectados por este colapso sin solución desde los años 90 del siglo XX.

La recogida de firmas a través de internet señala que “más de tres décadas de atascos interminables llevamos sufriendo todas y cada una de las personas que a diario necesitamos coger la Autopista del Norte para ir a nuestros trabajos, hospitales, universidades, o aeropuertos... miles de horas perdidas, de vuelos perdidos, de reuniones, etc. Los políticos se llenan a informes y propuestas que nunca acaban de materializarse”. Por ello, se exigen “soluciones urgentes, como reorganizar primeras horas lectivas por el sistema con mejores resultados y más probado en tiempos de pandemia y confinamiento; que los hospitales amplíen horarios y profesionales para atender a distintas horas no necesariamente a primera hora de la mañana; que se descentralicen servicios en los municipios del Norte que eviten los desplazamientos, además de reconfigurar al funcionariado para que todo aquel que no tenga trato directo con público pueda combinar el teletrabajo con la presencialidad, y de esta forma poder descongestionar el trafico”.

Alisios Norte subraya que hay alternativas posibles “si existe la capacidad y voluntad de hacerlas, al margen de los proyectos de trenes y carriles Bus-Vao”, que pueden ser útiles, pero “aún tardarían años”. Desde la entidad norteña aspiran a obtener un apoyo masivo que inste a los gestores políticos a aplicar soluciones urgentes a un problema que roba el tiempo y merma la calidad de vida de miles de ciudadanos cada día.

El presidente de Alisios Norte, Iván Rodríguez de Azero, confía en que la campaña registre un apoyo masivo en los próximos días. De momento, y en apenas 24 horas, ya supera las 600 firmas. “Queremos presionar a los que pueden pulsar las teclas que pueden resolver este problema, al margen de apelar a la responsabilidad individual con medidas como, por ejemplo, compartir coche”, recalca.

Rodríguez de Azero considera que “la Universidad de La Laguna (ULL) podría hacer un esfuerzo porque en la actualidad es la única institución que podría ofrecer una solución inmediata con una reorganización de sus horarios y un aumento de las clases a distancia en las horas punta”. Además, insta a las instituciones a ser valientes y poner a prueba experiencias que “no cuestan dinero como un carril reversible para transporte público y vehículos con alta ocupación en las horas punta”. No se explica por qué no se hace la prueba de usar uno de los dos carriles en dirección norte para tratar de aliviar el tráfico en dirección Santa Cruz de 7:00 a 9:00 de la mañana.

"Habría que probar la alternativa de un carril reversible en la TF-5 en las horas punta" Iván Rodríguez de Azero - Presidente de Alisios Norte

Esta asociación cree que sólo no es una cuestión de grandes inversiones: “No todas las medidas que pueden acabar con las colas cuestan 500 millones de euros, hay que usar la imaginación y tomar medidas como, por ejemplo, ofrecer transporte público gratuito para que al menos sea rentable económicamente usar la guagua”

El colectivo Alisios Norte también trabaja en la elaboración de un gran manifiesto con diferentes medidas y demandas que esperan presentar en breve para llevarlo ante todas las instituciones implicadas y solicitar la adhesión de colectivos de todo tipo, ayuntamientos, empresas, asociaciones y entidades. “Creemos que es un problema tan transversal que nadie se quedará fuera, somos más de 226.000 afectados de forma directa y muchos más de forma indirecta”, recuerda.

Una Mesa Insular de Movilidad

Una de las medidas que planteará este manifiesto será la creación de una Mesa de Movilidad de la Isla de Tenerife, “en la que deberían participar todas las administraciones implicadas, asociaciones y colectivos para analizar, debatir y decidir qué hacer para acabar con las colas, con luz y taquígrafos, de una forma transparente y clara”, sentencia Rodríguez de Azero.

Esta campaña espera superar la realizada en el año 2017, a iniciativa de José Manuel Hernández, que recogió casi 11.000 firmas a través de la misma plataforma pero se quedó sin respuesta oficial por parte de las administraciones públicas.

Alisios Norte es una asociación sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias con fecha 8 de noviembre de 2019, que surgió “de la necesidad de crear sociedad civil en el norte de la isla, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, con objetivos como fomentar foros de opinión donde se debata sobre las necesidades sociales, culturales, empresariales y de infraestructuras que tiene el norte de la isla y cómo cubrirlas; hacer de correa de transmisión entre la sociedad civil y los responsables políticos de las diferentes instituciones de la isla, e integrar a todo tipo de componentes, de cualquier ámbito, que tengan en común el deseo de un desarrollo sostenible en el norte de Tenerife.