La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de La Orotava, que dirige Yayi García (CC), vuelve a lanzar su campaña informativa de cara al verano, bajo el lema “Este verano no solo te cuides del sol”, que ofrece consejos para evitar fraudes. La campaña se inicia en este mes de julio con un puesto informativo en la zona de El Puente, en la calle Carrera Escultor Estévez, para acercar toda la información y consejos al propio consumidor. Además de repartir unas bolsas de tela con el lema, también se ha editado un folleto específico con consejos para evitar el phishing, un fraude informático mediante correo electrónico, cuyo objetivo es adquirir información sensible como nombres de usuario, claves o datos de cuentas o tarjetas de crédito… para manipularla y hacer que la víctima realice acciones que no debería realizar.

