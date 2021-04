El Ayuntamiento de La Orotava presentó este viernes 16 de abril el proyecto de un novedoso parque deportivo, de uso gratuito, que se construirá en la zona casco y que servirá como referencia para futuras instalaciones de este tipo en otros puntos de la localidad. Se trata de un espacio pensado para deportistas aficionados del centro urbano que, desde hace años, carecen de instalaciones donde practicar deporte al margen de clubes o escuelas. Una inversión cien por cien municipal de 230.000 euros permitirá convertir un deteriorado parque infantil y una explanada asfaltada, situada entre el final de la avenida República de Venezuela y la antigua carretera de El Ramal, en un complejo de deporte callejero dotado con dos pequeñas canchas para fútbol sala y baloncesto, una pista de mini tenis, zona con aparatos para hacer ejercicio y espacio para juegos infantiles.

El Consistorio villero ya trabaja en la licitación de esta obra, que el gobierno local (CC) espera concluir antes de final de año. Al tratarse de un espacio urbanizado y llano (denominado oficialmente plaza de San Juan Bosco), los trabajos pendientes se centrarán en el pavimento, los muros y el vallado de cerramiento, puesto que las canchas tendrán un horario de uso limitado para evitar su deterioro y posibles molestias a los vecinos de la zona durante la noche. El plazo de terminación de los trabajos estará marcado por la tardanza en la llegada de los módulos antivandalismo que sirven de estructura a las porterías y canastas que permitirán practicar fútbol y baloncesto en un espacio similar al de una cancha de mini basket.

Mil metros cuadrados El Consistorio villero aprovecha una parcela de mil metros cuadrados con un uso muy limitado, la plaza San Juan Bosco, en la parte alta de Viña Los Frailes, para crear este espacio deportivo.

La idea inicial del grupo de gobierno villero es que este parque deportivo esté abierto en las horas con luz solar, aunque también estará dotado con iluminación artificial. Se ubica muy cerca de la salida trasera del colegio salesiano San Isidro y a escasa distancia del IES Villaba Hervás y del CEIP San Agustín, donde estudian casi 2.000 menores.

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), recordó que en el casco viven “casi 14.000 personas” que no disponen en la actualidad de unas canchas donde practicar deporte no federado. “Queremos que sea un lugar donde puedan ir a jugar los padres con sus hijos o grupos de amigos de todas las edades. No son unas canchas reglamentarias, sino un lugar donde pasar un buen rato haciendo algo de deporte”, explicó.

Francisco Linares presentó el proyecto acompañado por los ediles Narciso Pérez, Felipe David Benítez y Toño Lima. Recordó que "La Orotava es uno de los municipios de la zona norte que cuenta con mayor número de instalaciones deportivas, tanto en el centro urbano como en todos los barrios, pero se trata de infraestructuras dirigidas al deporte federado y a clubes que cuentan con miles de deportistas. Ahora se quiere ofrecer una alternativa exclusivamente para el deporte no federado ya que son muchos los vecinos que quieren practicar deporte libre. Por ello, se prevé crear más instalaciones de este tipo, que denominamos parques deportivos urbanos, para el disfrute de los vecinos en general sin límite de edades, y de acceso gratuito".

El proyecto ha sido redactado por el equipo de la Oficina Técnica Municipal complementa una oferta que comenzó con el nuevo Parque de Opuntia y otra instalación que se está reformando en la actualidad en la zona de La Torrita y que "estará operativo en breve".

El gobierno local recuerda que "esta modalidad de espacios deportivos ya funciona en muchas ciudades acercando la práctica deportiva a nuestra vida cotidiana".