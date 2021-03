Usted vuelve a liderar CC en Tenerife, ¿cuándo cree que CC volverá a liderar Tenerife?

Creo que tenemos que distinguir entre liderar y gobernar Tenerife. En las pasadas elecciones quedó demostrado que CC lidera electoralmente Tenerife: ganamos las elecciones en el Cabildo, en Santa Cruz, en La Laguna y en otros 15 municipios. CC obtuvo 120.000 votos y eso es un éxito electoral. Otra cosa es que los pactos políticos, totalmente legítimos, nos desplazaran en un principio de las tres principales instituciones de Tenerife. Instituciones de las que ya hemos recuperado la capital. Nuestra formación política se plantea afianzar los resultados en Tenerife y si es posible, que lo será, crecer.

¿Repetirá candidatura a la Alcaldía villera?

Cuando finalice el presente mandato llevaré diez años como alcalde de La Orotava. La decisión sobre mi futuro político se tomará en 2022, como siempre hago, un año antes de las elecciones. Aún es pronto y, además, en estos momentos lo único que ocupa todo mi tiempo es solucionar los problemas de la ciudadanía, que para eso estoy. Ahora más que nunca tengo que estar centrado en lo prioritario que es La Orotava. Mi futuro político es secundario.

¿Se vería compatibilizando la Alcaldía con otros cargos?

Verme me veo, porque ya lo estoy haciendo. Lo llevo bien y lo hago compatible. Soy alcalde de La Orotava y a la vez vicepresidente de la Fecam. Ambas cosas las compatibilizo con muchas horas de trabajo y dedicación, pero los que me conocen saben que dedico mi vida al servicio público echándole muchas horas. Pero eso tampoco tiene mérito, ya que para eso nos presentamos a un cargo público: para trabajar y solucionar problemas. Ahora bien, en estos momentos no dedico ni un minuto de mi tiempo a pensar en mi futuro personal. Cuando llegue el momento, tomaré la decisión oportuna y veré si soy candidato y a donde seré candidato.

Como alcalde, ¿qué balance hace de la gestión de Pedro Martín al frente del Cabildo?

La gestión de Pedro Martín, así como la mía también, serán las urnas las que la evalúen desde la objetividad. Las opiniones sobre las instituciones y sus dirigentes deben darlas los ciudadanos, ya que para eso tienen la oportunidad de ejercer el voto cada cuatro años. Opinar nosotros mismos sobre adversarios políticos siempre es un ejercicio de subjetividad, prefiero que opine y decida la soberanía popular que es muy sabia.

¿En qué proyectos espera tener el apoyo del Cabildo?

La Orotava está muy ilusionada y sabemos que vamos a contar con el apoyo del Cabildo en el nuevo hospital de la Santísima Trinidad, en La Boruga, que tiene una inversión por parte del Cabildo de nueve millones de euros; la reforma integral del auditorio Teobaldo Power, con seis millones de euros financiados de forma conjunta entre el Cabildo y el Ayuntamiento, y la puesta en marcha de la última fase de la carretera TF-21. Estas tres grandes obras suponen una inversión compartida entre el Cabildo y el ayuntamiento de 50 millones de euros para los próximos 5 años. Hemos encontrado muy buena predisposición y confiamos que estos tres proyectos se liciten y se ejecuten a lo largo de 2022.

¿Y del Gobierno de Canarias?

Con el Gobierno de Canarias tenemos pendiente el nuevo Centro de Salud de Colombo, que es una obra muy importante para la zona y cuesta 1.200.000 euros. La primera fase ya está en ejecución y confiamos que la segunda fase esté concluida a finales de 2022.

¿La última fase de la TF-21 comenzará en este mandato?

El Cabildo se ha comprometido con el Ayuntamiento a licitar la obra el próximo año 2022. Son 38 millones de euros, con un 80% de aportación insular y un 20% municipal. Podría concluir en 2025.

¿Ha tenido respuesta su petición de que la variante del casco sea una vía de interés regional?

Estamos a la espera de una reunión de trabajo con el presidente regional, Ángel Víctor Torres, para solicitarle que dicha vía pase de categoría insular a categoría regional. Esa vía de circunvalación es fundamental para el desahogo del tráfico de La Orotava y fundamental para que en el futuro podamos peatonalizar algunas calles del casco histórico.

¿Cuáles son las grandes prioridades de este mandato para La Orotava?

Las grandes prioridades para La Orotava son la construcción de viviendas sociales; la reforma del auditorio Teobaldo Power; la TF-21; el Hospital de la Santísima Trinidad; un centro deportivo y de ocio en el centro de la Orotava; el reasfaltando de vías; la apertura del auditorio Francisco Álvarez, en La Perdoma; la construcción de nuevos aparcamientos en el centro; el centro de salud de Colombo, y lo más importante: seguir ayudando a las personas a llevar una vida digna.

¿Está satisfecho con el funcionamiento del Consorcio de El Rincón?

No estoy satisfecho con el funcionamiento del Consorcio de El Rincón. Sólo nos hemos reunido tres veces en lo que va de mandato y eso tiene, por ejemplo, paralizada la obra de la escalera de acceso a la playa de Los Patos. Está parada por asuntos administrativos que debe solucionar el Consorcio y que, hasta la fecha, no ha solventado el Gobierno de Canarias. Confió que en el menor plazo posible podamos tener el Consorcio en pleno funcionamiento y que se puedan agilizar todos los asuntos pendientes.

¿Cuándo saldrá a licitación la cafetería de Humboldt?

El mirador de Humboldt esperamos licitarlo a lo largo de los próximos seis meses.

¿Algún avance con la compra de la Cueva de Bencomo?

Seguimos a la espera de la tasación de la parcela. En cuanto la tengamos, haremos una oferta de compra a sus propietarios.

¿Habrá alfombra del Corpus?

Si la autoridad sanitaria lo permite, haremos el tapiz central en la plaza del Ayuntamiento. Estamos muy ilusionados, pero somos conscientes de que dependerá de la evolución de la pandemia.

¿Le quita el sueño el procedimiento judicial abierto contra usted y otros siete ediles y exediles de CC por la prórroga del contrato de grúas en 2011?

Los procedimientos judiciales siempre inquietan y preocupan. Ahora bien, quiero dejar claro que en La Orotava no hay ningún caso grúas. Hay una prórroga durante un año del contrato de retirada de vehículos en 2011. Una decisión que fue aprobada de forma unánime por el pleno. Una decisión colegiada, no una decisión personal de nadie, y tomada por interés general. Además, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas de entonces (CC, PSOE, PP e IpO). La retirada de vehículos de cualquier localidad es un servicio esencial y eso llevó a toda la Corporación de 2011, presidida por Isaac Valencia, a tomar la decisión de prorrogar el servicio durante un año. Tengo plena confianza en la justicia y en que los argumentos expuestos serán tenidos en cuenta para su archivo. Si al final hubiera juicio, tendría que afectar a toda la corporación de 2011. Unos como acusados y otros como testigos, ya que la decisión de prorrogar el contrato no fue del entonces alcalde ni del gobierno, fue una decisión unánime por todos los grupos que conformaban el Pleno.