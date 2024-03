Arden cinco motos de una empresa de alquiler en Tenerife, provocando pérdidas de más de 10.000 euros

Esta madrugada hemos sufrido un ataque de vandalismo de una pérdida significativa en varias de nuestras motos ( al momento 4 o 5) con más de 10000€ de perdida entre moto, cascos, cadenas , GPS , que para los que están en este mundo de alquiler de scooter saben que no hay aseguracion que te cubra robo e incendio, lo que quiere decir que es pérdida total.. Realmente estamos muy impactados y luego de tantos robos se suma este ataque, el cual no sabemos porque ha sido. Pero esperamos que las investigaciones hagan su trabajo. Speriamo solo che non sia stato causato x invidia …Ma solo da alcuni fallitti ubriachi, viva la vita e viva MUNDOISLA e tutte le persone oneste che lavorano senza guardare Gli altri. — en Los Cristianos, Arona, Tenerife. #moto #viral #tenerife #vandalism #sad