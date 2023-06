Una turista ha denunciado cómo golpean a una cría de camello para adiestrarla en lo que será su tarea en el futuro, que no será otra más que pasear a turistas por el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote: "¡Ay qué lástima!" y "¡Abusadores! se puede oír en el vídeo que ha compartido en sus redes sociales @lavacastyle este mismo miércoles. En el vídeo, grabado este martes en el Echadero de los Camellos, se observa cómo enseñan o adiestran a una cría de camello a soportar el peso de dos hombres mientras otro golpea al animal por detrás para ordenarle que se levante.

La cría, que definitivamente no puede soportar el peso y no logra ponerse sobre sus cuatro patas, está unida con una soga a un ejemplar adulto adulto que va delante intentando tirar del pequeño camello. El paseo de turistas a lomos de camellos es una de las actividades turísticas más conocidas de esta isla canaria desde hace décadas, pero desde hace un tiempo también ha generado numerosas críticas por parte de animalistas y sectores sociales que no entienden cómo se puede someter a estos animales a esas cargas durante largas jornadas a pesar de que dichos animales hayan sido utilizados durante centurias como transporte humano y de carga en otras latitudes.

En el texto que acompaña al vídeo se asegura que los hechos ocurrieron el martes. "Una cría de camello golpeada continuamente para 'adiestrarla', se suben encima para que se 'acostumbre'. Soportando altas temperaturas y muchas horas de 'trabajo' al sol, sin agua y sin comida", señala en dicho post @elevegancoach que es quien graba toda la escena.

Explica que "se escucha a la chica que trabaja con ellos decir que están siendo grabados, que no hagan "eso" ahí delante de todos, que los pueden denunciar" y añade: "Si como a mí se te rompe el corazón al verlo y al escuchar chillar a una cría indefensa. No contribuyas a esta tortura".