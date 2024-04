Albert López reconoce el 'crimen de la Guardia Urbana' para conseguir permisos penitenciarios

En abril de 2020, la Audiencia de Barcelona impuso una pena de 20 años de prisión a Albert López por matar junto a su amante, Rosa Peral, a la pareja de ella, Pedro R., en la vivienda de ella en una urbanización de Vilanova i la Geltrú. El crimen, ampliamente difundido por los medios y hasta ficcionado al ser los tres implicados agentes de la Guardia Urbana de Barcelona, ocurrió en mayo de 2017 y el cuerpo de la víctima apareció en un coche calcinado en el pantano de Foix.

Desde 2017 Albert y Rosa, que fue condenada a 25 años de cárcel por asesinato, están ingresados en prisión por este asesinato. Tanto en sus múltiples declaraciones, como la que hicieron en el juicio, negaron ser los autores del crimen y acusaron al otro implicado. La Audiencia de Barcelona no les creyó y les impuso a los dos una pena por asesinato, que fue luego confirmada por el Tribunal Supremo.

Ahora, por primera vez, Albert López ha cambiado su versión inicial y ha reconocido los hechos "como aparecen en sentencia", es decir admite que mató a Pedro junto con Rosa Peral. Lo ha dicho "siguiendo el consejo de su abogado", según fuentes judiciales, y ante la Junta de Tratamiento de la prisión en la que cumple condena.

De esta forma, con el reconocimiento Albert pide acceder a los cursos penitenciarios por delitos violentos, que es una de las condiciones para conseguir permisos y poder salir de prisión unos días dentro de su proceso de reinserción. Ahora, la Junta debe autorizárselo.

Otro de los parámetros que debe tener en cuenta la Junta de Tratamiento es la reparación del daño. Junto con la pena de prisión, el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Barcelona condenó a Peral y López a indemnizar con unos 880.000 euros a los familiares de la víctima por su pérdida. Hace unos meses, un documento del tribunal que los condenó señalaba que Peral había pagado 1.655 euros mientras que López abonó 20 euros.

Rosa Peral pide salir

Desde que en agosto del año pasado Rosa Peral cumplió una cuarta parte de la condena impuesta también ha pedido salir de la cárcel de permiso de fin de semana. Lo ha hecho cada tres meses, según ha explicado a El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial que este periódico,su abogada, pero se lo han rechazado, ya que no ha admitido los hechos. Peral acaba su condena en 2042.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona tiene abierta una investigación contra Rosa Peral y su padre, Francisco Peral, por un delito de ocultación de bienes. Los familiares de la víctima denunciaron que la condenada había transferido a su padre su coche y el 50% de su vivienda, que tiene a medias con su exmarido, para evitar afrontar la indemnización impuesta por la Audiencia de Barcelona.

Peral lo negó en su declaración y aseguró le cedió la vivienda a su padre al no poder hacer frente a los pagos de la hipoteca. Además, recordó que únicamente es propietaria del 50% del inmueble. El juzgado de Tarragona ha practicado varias diligencias, como pedir informes a entidades bancarias, en la investigación de esta causa.

La sentencia de la Audiencia de Barcelona establecía que, en caso de no tener el dinero para hacer frente a una indemnización de 880.000 euros embargarían las propiedades a los condenados. La familia de Pedro R. señala que Peral transfirió parte de su patrimonio a su progenitor días antes de su condena firme por asesinato para evitar así cumplir con los pagos establecidos por el tribunal en el 'crimen de la Guardia Urbana'.

"Mi nombre es Rosa Peral"

A finales del año pasado, Rosa Peral publicó un relato escrito desde su celda en el que volvía a reiterar su inocencia y, de nuevo, responsabilizaba a Albert del asesinato de Pedro. "Mi nombre es Rosa Peral. Muchos me conoceréis por la cantidad de barbaridades que se han llegado a decir sobre mi persona, aunque en realidad no me conocéis... La mayoría ha dado por hecho lo que la prensa y las partes interesadas en culparme han dicho, pero no es, ni mucho menos, todo cierto", empieza el escrito publicado en el libro Condenados relatos (Más mala vida) (Alrevés Editorial) un compendio de historias criminales recopiladas por el periodista Carlos Quílez.

En su reflexión, Peral añadía que: "¡soy Inocente! Inocente de urdir ningún plan con el impresentable del asesino (Albert) de mi pareja (Pedro). Inocente de colaborar en esa atrocidad. Inocente, incluso, de desearle tal cosa, ni siquiera a mi peor enemigo, mucho menos a Pedro, el hombre que apostó por mí, al igual que yo por él, aunque su familia se opusiera".

La condenada por el 'crimen de la Guardia Urbana' se considera una "cabeza de turco de un psicópata y de la policía, porque no supieron salir del efecto túnel que les tenía cegados conmigo". También vaticinaba los permisos penitenciarios que podría tener Albert antes que ella: "y yo, mientras, seguiré envejeciendo sola en prisión. Le ha salido bien la jugada. Sabía que estando en prisión no sería de nadie más".

Por eso, Peral concluye su relato siendo muy negativa sobre su futuro: "todo lo que ha pasado no me hace pensar en nada positivo. De hecho, no creo que salga viva de prisión. Solo quiero dormir. Ni me ducho, ni me cambio de ropa. Vivo sin esperanza, esperando la muerte".

