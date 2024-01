Un juzgado de lo Penal de València ha absuelto al rapero valenciano Nyno Vargas, conocido tras su paso por programas de TV como ‘Los reyes del barrio’ y ‘Supervivientes’, del delito de lesiones por el que cantante se enfrentaba a tres años de prisión. En el juicio celebrado esta mañana tanto la supuesta víctima, que sufrió un traumatismo craneoencefálico, como otros dos testigos que en su día aseguraron haber visto a Nyno Vargas propinarle un puñetazo, se han retractado e incluso alguno de ellos ha afirmado que era la primera vez que veía al acusado.

“Querían dinero, vieron un filón y dijeron vamos a por éste, cuando eres un personaje público te expones a esto”, reconocía el propio cantante a Levante-EMV a las puertas de los juzgados tras ser absuelto por el juez en una sentencia ‘in voce’. “Prefiero que me condenen antes de que me extorsionen”, remarca Nyno Vargas, que se negó a llegar a un acuerdo de conformidad para rebajar una posible condena. “Me arriesgo porque soy inocente, no iba a pactar nada porque no le he pegado a nadie”, ha insistido en sala.

Según ha explicado el rapero, la tarde del 23 de mayo de 2021 “salí a correr con parte de mi staff” y a la altura de un local de comida se paró a hacerse unas fotos con unos fans. Allí se encontraba el denunciante, quien ha confesado en su declaración que había tomado porros y alcohol, y “llevaba una castaña increíble”.

Lo único que recuerda es que le dijo “¡Au, hijo puta, que te follen!”, según él a modo de despedida y que incluso le quiso dar un abrazo. Sin embargo, acto seguido la supuesta víctima del puñetazo afirma que se despertó en la UCI del hospital y que no vio quién le golpeó. Incluso ante las preguntas de la fiscal, ha llegado a afirmar que era la primera vez que veía al acusado y que en la denuncia dijo que era él “porque todo el mundo estaba diciendo que había sido Nyno Vargas”.

Otros dos testigos que también aseguraron durante la Instrucción haber presenciado la agresión y haber reconocido al rapero, también se han retractado. “Lo vi de lejos, estaría nerviosa, ...”, son algunas de las excusas que han puesto.

La fiscal pide que se deduzca falso testimonio contra los testigos

Ante tal giro de los acontecimientos la propia acusación particular ha retirado los cargos. No así la fiscal, quien ha mantenido la petición de pena de tres años de cárcel por un delito de lesiones con la agravante de reincidencia y una solicitud de indemnización para la víctima de 3.000 euros. Asimismo la fiscal ha pedido que se deduzca testimonio contra los tres testigos por sus afirmaciones en el juicio exculpando al acusado.

El letrado de la defensa ha calificado de “bochornosas” las declaraciones de los testigos, aunque le ha echado un capote al denunciante, ya que debido al estado de embriaguez y al efecto de los porros “no sabe realmente quién le agredió”. Incluso puede que ni siquiera fuera agredido, ha puntualizado el abogado en su informe de conclusiones. “Puede que se cayera al suelo porque iba bastante perjudicado”, ha añadido. También ha cuestionado que se llegara a juicio sin ni siquiera haber llevado a cabo previamente una rueda de reconocimiento.

“Sinceramente pienso que me han hecho pasar un mal trago, que ha sido todo injustamente”, ha indicado Nyno Vargas a este periódico tras dictar el juez su absolución nada más finalizar el juicio. “Dentro de lo cabe se han retractado, han reconocido que han mentido y aquí se queda”, asegura el cantante. “Al final ha salido toda la verdad”.