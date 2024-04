La pérdida de poder adquisitivo, motor del descontento para el Primero Mayo

[object Object]

¿Cómo influye la felicidad en el rendimiento? ¿Puede ser feliz alguien que no llega a final de mes? ¿Importa a los empresarios que las plantillas tengan la mente puesta exclusivamente en el trabajo? Hay circunstancia a las que no son ajenos. Por ejemplo, existe preocupación por que los trabajadores hayan sido expulsados de los entornos de trabajo por la evolución del mercado inmobiliario. Los empleados en el negocio alojativo se ven obligados a recorrer muchos más kilómetros que antes y tienen más preocupaciones porque el pago del alquiler o la hipoteca les resta dinero. No obstante, Héctor Fajardo opina que la patronal nunca «va a entender» del todo «las dificultades que pueden atravesar los trabajadores; es casi una cuestión de clases». Por su parte, Montse Cosano asegura que la infelicidad de los empleados no beneficia al negocio, «lo saben pero los salarios no crecen como deberían». | J. G. H.