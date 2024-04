Caso Miguel Cabrera: un juzgado rechaza que se celebre la asamblea para intentar apartar de la Presidencia del Casino de Tenerife a Pérez-Camacho

El letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife emitió un decreto por el que desestimó la petición de un grupo de socios del Real Casino de Tenerife de celebrar una asamblea general extraordinaria en la entidad para separar de la Presidencia al abogado Miguel Cabrera Pérez-Camacho y del resto de cargos a los otros miembros de la Junta Directiva.

El citado funcionario aclara que, según consta en los estatutos de la mencionada sociedad, un presidente y su junta directiva sólo podrán ser apartados de sus cargos "por negligencia en el desempeño de sus funciones".

Sobre el asunto de la negligencia, apunta el letrado de la Administración de Justicia que "ni la propia parte peticionaria (de celebrar una asamblea general extraordinaria para cambiar a la Junta Directiva) entra en el cuestionamiento de esta circunstancia, por lo que la propia solicitud de convocatoria -en cuanto al contenido del orden del día- es incompleta respecto a lo estipulado en los estatutos, al no indicar y/o justificar el motivo de la solicitud de separación; pues simplemente se justifica en base a la competencia que tiene para ello la Asamblea General y no fijar un procedimiento específico". Señala el funcionario judicial que, "por consiguiente, el propio orden del día no es solicitado conforme a los estatutos sociales del Real Casino y el amparo jurídico que ello conlleva decae".

Además, el demandante de la citada asamblea general extraordinaria ha sido condenado en costas por el citado procedimiento judicial. Según las fuentes consultadas, la parte demandante no ha recurrido el citado decreto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Santa Cruz de Tenerife.

Cabe recordar que la solicitud para celebrar una asamblea general extraordinaria en la que intentar apartar de sus cargos al presidente y al resto de su junta directiva fue firmada por más de un centenar de socios.

El motivo de esa movilización de parte de los socios se debió a que consideran que la imagen del Real Casino de Tenerife se ha visto afectada desde finales del año pasado, cuando se hizo público que su presidente, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, había sido denunciado por un joven estudiante de Derecho por unos supuestos tocamientos ocurridos en la vivienda que el abogado posee en el municipio de Tacoronte, cuando acudió a firmar un convenio para realizar las prácticas en su bufete. Sin cuestionar la presunción de inocencia de Miguel Cabrera, los socios críticos consideraban que el presidente debería dejar de serlo hasta que acabe el procedimiento judicial.

En un comunicado remitido a los socios el jueves de esta semana, Pérez-Camacho informó a los socios de que la Agencia Española de Protección de Datos no admitió a trámite "la denuncia urdida por algún socio contra el Casino y su presidente, de la que yo me había hecho responsable". Se refiere a un listado con los nombres, apellidos, DNI y rúbricas de estudiantes de la Facultad de Derecho que en un escrito mostraban su apoyo a la conducta de Miguel Cabrera como profesor, a raíz de que se presentara una primera denuncia por supuestos tocamientos.

En ese mismo comunicado, Pérez-Camacho también informó de que el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna "ha sobreseído y archivado" la que se considera la segunda denuncia por supuestos tocamientos, formulada contra él por un joven de 24 años.

El presidente del Real Casino de Tenerife también explicó a los socios que el Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna "sigue adelante con la otra denuncia formulada contra mí", en referencia a la primera denuncia por tocamientos a otro joven. El auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado ya ha sido recurrido por el investigado, según señaló el propio Miguel Cabrera.

Personas vinculadas a dicha institución social santacrucera critican que Pérez-Camacho utilice el Real Casino de Tenerife, con su membrete, para informar de asuntos de su estricto ámbito personal.