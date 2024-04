Declarado un incendio en una empresa de electrodomésticos de Valencia cercana al Parque Natural de la Albufera

Los servicios de Emergencia han dado aviso sobre un incendio declarado en un almacén de una importante empresa de electrodomésticos, en Valencia, ubicado en el polígono de la Foia, en el Romaní –término municipal de Sollana–, una pedanía pegado al pulmón verde del Parque Natural de la Albufera.

Hasta el incendio industrial se han desplazado seis dotaciones de bomberos, un oficial, un jefe sector, un sargento y una patrulla de la Guardia Civil. Además, se ha informado a Adif de la cercanía del fuego a las vías de tren.

🔥Se recibe aviso de incendio en una fábrica de Sollana.



➡️Movilizados 5 dotaciones de @BombersValencia y 1 patrulla de la @guardiacivil.



➡️No se encontraba nadie dentro a excepción del personal de seguridad.



➡️Sanidad en preventivo. — Emergències 112CV (@GVA112) April 7, 2024

"Me ha cogido fuera, pero el segundo teniente de alcalde me cuenta que el incendio está controlado y estará extinguido entre hoy y mañana. No hay riesgo de que pase a otras naves", informa el alcalde Vicente Codoñer, del Partido Popular. "Por suerte no hay que lamentar daños personales", añade el primer edil. Este polígono con el almacén en desuso que ahora ha salido ardiendo ya sufrió un incendio en el pasado.

Dedicada a los electrodomésticos

Según informa el 112 en sus redes sociales, en el lugar del incendio no se encontraba nadie dentro a excepción del personal de seguridad. El fuego se ha declarado en una empresa de electrodomésticos, en la calle Irlanda, en el municipio de la Ribera Baixa.

La columna de humo negro era visible desde varios kilómetros de distancia.

"Impresionante incendio"

A la salida del Romaní, junto a la fábrica de palets, conducía Óscar cuando se ha visto sorprendido por el "impresionante incendio", al que también se habían acercado una gran cantidad de curiosos por la carretera vieja de Silla.