El mes de mayo ha comenzado con una bomba nuclear del mundo del corazón que se ha detonado en 'Fiesta'. Jorge Moreno ha destapado en el magacín de Telecinco presentado por Emma García que Anabel Pantoja ha sido traicionada por su novio. Según esta información, el fisioterapeuta le habría sido infiel con otra mujer.

"Me llega una información desde Gran Canaria que dice que ha estado con una persona que no es Anabel. Él pasa consulta allí una vez por semana. Mientras ella está en Estados Unidos grabando su sección de TardeAR, ha tenido un encuentro íntimo con una mujer", cuenta el periodista. "Hay una persona en Gran Canaria que me informa de esto y una segunda, que sin conocer a la primera, me cuenta lo mismo".

Durante la emisión del programa de este miércoles 1 de mayo, Anabel Pantoja y David se encontrarían juntos en Córdoba, donde él reside: "No sé si ella conoce esta información. Ahora los dos están juntos en Córdoba". Moreno apunta la posibilidad de que la tercera persona que forma parte de esta historia pueda dar el salto a los medios de comunicación para aportar su versión de manera inminente.

En su última participación como colaboradora en las galas de 'Supervivientes', la sobrina de Isabel Pantoja se mostró seria y llegó a asegurar que no estaba teniendo un buen día: "Me siento desengañada", aseguró.

Tras hacerse pública esta información, YOTELE se ha puesto en contacto con Anabel Pantoja y su entorno más cercano, sin haberse obtenido ningún tipo de respuesta hasta este momento. Los colaboradores de 'Fiesta' hicieron hecho lo propio tras conocer los datos aportados de Jorge Moreno y Aurelio Manzano dio una clave interesante: "Cuando en este programa dije que tenía novios para que le llevaran el bolso, reaccionó al momento. Y con esto, ha pasado tiempo y de momento no responde a los mensajes".