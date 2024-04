La falta de candidatos paraliza las Oficinas para la Defensa del Alumnado en Canarias

Los cambios anunciados para 2025 de la EBAU -Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad-, han sido calificados por UDECA -Unión de estudiantes de Canarias-, como «retoques estéticos» que apenas modifican la actual prueba. «Sinceramente, no vemos que haya un cambio profundo, nos da la sensación de que hay algunos retoques hasta cierto punto estéticos, que no cambian verdaderamente el modelo de EBAU que tenemos». No obstante, aplauden el que se empieza a tener en cuenta el pensamiento crítico, la creatividad y la reflexión. «Estamos totalmente a favor de que se intente abandonar ese modelo de aprender y vomitar. Al final, la educación no es solo retener información, es también aprender a analizarla, a tener una visión crítica», afirman los representantes del alumnado. | M. J. H.