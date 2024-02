Oposiciones en Canarias: estas son las fechas de los exámenes de administrativo y auxiliar administrativo del Gobierno regional

Prepararse unas oposiciones no es nada fácil. De hecho, hay personas que llegan a dedicarse exclusivamente a prepararse uno de estos procesos selectivos durante años.

Cuando uno comienza, parece que el objetivo está lejos. De hecho, lo más habitual es que no haya una meta fija, puesto que cuando uno comienza a estudiar, no suele conocer la fecha de las pruebas. Por eso, es normal desmotivarse al comprobar que pasan los meses y no se anuncian las fechas de las pruebas.

Sin embargo, las oposiciones en Canarias parece que se están reactivando en los últimos tiempos. Y, de hecho, el Gobierno de Canarias ha dado a conocer la fecha de los primeros ejercicios de las pruebas de administrativo y auxiliar administrativo, que están convocadas para un total de 102 plazas.

Distribución de las plazas

Estas 102 plazas se distribuyen de la siguiente manera:

32 plazas de administrativo C1

70 plazas de auxiliar administrativo C2

Sedes

Estas pruebas se realizarán en dos sedes diferentes, una en la isla de Tenerife y otra en Gran Canaria. En concreto, los exámenes se realizarán en:

Fechas del primer examen

Según se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el primer examen de estas pruebas para acceder a un puesto en el Gobierno de Canarias se celebrará los próximos días 9 y 10 de marzo. La primera convocatoria está dirigida a los aspirantes de auxiliar administrativo y la segunda, para los administrativos.