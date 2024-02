Las empresas canarias innovan como nunca para reforzar el ecosistema de I+D de las Islas

Las empresas canarias se han subido al carro de la innovación en un intento por abandonar el vagón de cola de la I+D de España. Desde el año en el que estalló la pandemia del coronavirus y hasta 2022, Canarias ha sido la región en la que más empresas nuevas empezaron a invertir en actividades de este tipo, que son las que, en última instancia, logran consolidar un ecosistema de I+D y mejorar la productividad de las Islas.

Así lo pone de relieve la Encuesta sobre innovación en las empresas de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), que han sido analizados por la Fundación Cotec. Su análisis pone de manifiesto que, pese a que las empresas de las Islas realizan muy poco gasto en innovación (un 0,45% frente a su cifra de negocio) y son las que menos lo hacen de toda España, están haciendo un esfuerzo mayor que otras comunidades autónomas en un intento de cambiar esta situación de desventaja.

Según el informe, el gasto en actividades innovadoras ha crecido en toda España. En concreto se incrementó un 22% entre 2020 y 2022, hasta los 20.836 millones de euros, (lo que supone un aumento de 3.762 millones de euros). En Canarias el gasto en innovación ha crecido mucho más: hasta un 68% en el mismo periodo. Lo que supone más de 61 millones de euros.

Cada empresa isleña invierte una media de 307.000 euros en estas actividades

"A esta positiva evolución contribuyen tanto la I+D que se realiza dentro de la empresa (I+D interna), como la I+D que se adquiere fuera de la empresa (I+D externa), así como otras actividades innovadoras contempladas en el Manual de Oslo (que se asocian al diseño, la imagen de marca, la propiedad intelectual, al desarrollo de software, entre otros intangibles)", explican desde la Fundación Cotec.

Sin embargo, las razones que justifican ese ascenso son distintas a nivel estatal y en Canarias. En el conjunto del país este empuje se debe más al crecimiento de la I+D interna (crece un 25%) que en la I+D externa (crece un 16%) y que en otras actividades innovadoras (crece un 20%). En Canarias, no obstante, el crecimiento se sustenta en la apuesta por otras actividades innovadoras que no son las puramente científicas, cuya partida crece un 83,4%, hasta los 40,1 millones de euros. Pero no es lo único. Las empresas canarias también han ejecutado más presupuesto a la ciencia que realizan en sus dependencias. Así, la partida total dedicada a I+D interna crece un 64%, hasta los 55 millones de euros, 22 millones más que en 2020. Por contra, el gasto en I+D externa, es decir, en subrogar este tipo de servicios, se ha reducido en un 3%, lo que corresponde a una inversión 200.000 euros inferior que en 2020. En general, cada empresa isleña invirtió una media de 307.000 euros en estas actividades en 2022.

"La innovación es fundamental para cualquier región que quiera crecer o tener una economía potente y sostenible", destaca Javier Franco, director de la Agencia Canaria de Investigación (ACIISI), que defiende que la inversión en I+D+i mejora "la productividad" y, en última instancia, cataliza en una "mejora social" de la que se beneficiará todo el Archipiélago.

Más de 50 empresas se han sumado al carro de las actividades de I+D+i

En Canarias no solo las empresas han invertido más en ciencia, también son más los negocios que se han subido al carro de este tipo de actividades científicas. En concreto, en 2022 fueron 684 las empresas que hicieron gastos en innovación, un 9% más que en 2020. En otras palabras, 57 empresas más. La mayoría de estas nuevas empresas se subieron al carro a través de la I+D interna, lo que supone que el aumento se debe a la implantación de nuevas empresas dedicadas a la I+D. Este indicador creció un 29%, lo que supone que se pasó de 78 empresas a 101 en 2022.

Para Franco, este interés empresarial tiene relación con la apuesta de lo público por la ciencia –con el aumento de inversión institucional del 16% entre 2020 y 2022 en actividades de I+D– y con la buena acogida de los programas dedicados a la innovación empresarial que ofrece el Gobierno de Canarias. "Pienso que están cuajando y están siendo todo un acierto", insiste. No en vano, líneas de financiación como Pepstars o EATIC han aumentado progresivamente la participación de las empresas.

El director de la Agencia considera que estos datos ponen de relieve que las líneas estratégicas que se ha marcado el Ejecutivo para potenciar en los próximos años (turismo, economía azul, salud y bienestar, aeronáutica y espacio y transformación digital) se están adecuando a las necesidades y potencial de Canarias. Pero, como insiste, es necesario "seguir mejorando para salir de la cola y ser considerada algo más que una región innovadora emergente". El objetivo, como expone Franco, es "seguir mejorando" y conseguir colar a Canarias entre las regiones innovadoras moderadas y fuertes. "La mayoría de las comunidades autónomas son moderadas, y solo Madrid, Cataluña y País Vasco son fuertes, pero queremos optar a lo más alto", insiste.