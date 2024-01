Un equipo de investigación de la Universidad de Málaga (UMA) evalúa el impacto de las guarderías y escuelas infantiles en el desarrollo de capacidades y destrezas de los niños. El estudio determina la influencia positiva que supone la escolarización en los primeros años de vida tanto en las competencias comunicativas como en las lógico-matemáticas. Los investigadores, que han analizado la mayor muestra disponible hasta el momento de esta población, plantearon si podía existir alguna diferencia en el proceso de aprendizaje por el hecho de haber acudido a centros de Educación Infantil de primer ciclo.

Tras realizar el seguimiento durante tres años a 18.343 estudiantes de Primaria canarios, el equipo publicó recientemente los resultados del estudio en el artículo The influence of kindergarten on students performance: The Spanish case de la revista The Social Science Journal. Los datos obtenidos con las pruebas diagnósticas que se realizan en 3º y 6º de Primaria demuestran que el alumnado escolarizado antes de los tres años presenta mejor rendimiento que el que no lo hizo.

En concreto, en la evaluación de 3º de Primaria, el alumnado que asistió a centros de Educación Infantil de primer ciclo obtuvo mejores calificaciones en las competencias de comunicación lingüística y matemáticas. Sin embargo, en las realizadas cuando llegaron a 6º de Primaria solo se mantenía la diferencia en las destrezas relacionadas con el cálculo y la resolución de problemas. Esta diferencia parece diluirse por la influencia en las capacidades y habilidades de expresión oral y escrita desarrolladas en casa. «En el estudio hemos analizado también la situación familiar de los estudiantes. El descenso de la influencia de haber asistido a guarderías en las áreas comunicativas al final de Primaria puede tener relación con el nivel socioeducativo y el hábito lector en el ámbito familiar», indicaron los investigadores de la Universidad de Málaga Óscar David Marcenaro-Gutiérrez y Luis Alejandro López-Agudo, autores del artículo.

Los expertos analizaron a los nacidos en Canarias en 2007 cuando realizaron las pruebas de evaluación diagnóstica a su paso por 3º y 6º de Primaria. En concreto en los cursos 2015/2016 y 2018/2019, respectivamente. «Existen pocos estudios en España en los que se ponga de manifiesto si la educación en estas edades tiene reflejo en etapas posteriores de los estudiantes. Por eso planteamos el trabajo», dicen. Estas evaluaciones miden las capacidades y habilidades de expresión, comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas.