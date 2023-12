«Canarias tendrá más protagonismo en la UE en materia de Juventud»

¿Qué supone para esta Dirección asumir la coordinación de las autonomías en materia de juventud en el Consejo de la Unión Europea?

Sin duda, lo primero es destacar el trabajo de consenso que se ha tenido que hacer entre las autonomías. Porque decidir entre todos quien tiene esta oportunidad no es fácil y después de un trabajo de diálogo y consenso hemos tenido la suerte de que ha recaído en Canarias. Esto es súper importante porque, evidentemente, se representa en Bruselas las peculiaridades de los territorios. Es una oportunidad de que el hecho diferencial de Canarias sea escuchado y no podíamos dejarlo pasar.

¿Cuándo será efectivo?

El acuerdo se materializó el pasado 18 de diciembre, pero tendremos la presidencia de manera oficial a partir de enero. Ahora mismo estamos en el proceso de trámites administrativos y de designar un equipo. En principio es una coordinación semestral. Estamos en el arranque de la legislatura y nosotros le cogimos el testigo a Galicia. En junio tendremos las elecciones europeas y en el mes previo estaremos en plena campaña y se refuerza nuestra posición porque tendremos más protagonismo.

¿Qué tipo de iniciativas podrá llevar a cabo?

Es una oportunidad para la comunidad que haya una persona canaria que se siente allí, pero lo que se está representando es el país. El consenso tiene que ser la base. Hemos marcado unas primeras líneas, que van a ser trabajar en pro de la inclusión en todos los sentidos y en todos los sectores de la sociedad. Será nuestra principal línea de discurso junto con la salud mental.

¿Cómo?

El trabajo es elevar propuestas desde quien lidera la dirección y consensuar, pulir, matizar y terminar de encajar el documento con el resto de comunidades para que el ministro de turno pueda llevarlo a cabo. Todas las decisiones están fundamentadas por algo. En Canarias, nos ceñimos a un estudio sociológico profundo que se ha hecho al inicio de la legislatura donde se le ha preguntado a los jóvenes isleños cuáles son sus principales preocupaciones, que se asemejan a los del resto del territorio nacional: la salud mental, la prevención de pensamientos suicidas, las redes sociales y las adicciones. Son las principales líneas estratégicas que vamos a seguir y que voy a ampliar al resto de territorios que estén de acuerdo conmigo para ser la bandera que lidere las políticas de juventud.

¿Qué medidas concretas tienen pensado aplicar en salud mental o en las adicciones?

Este año ha sido de prueba, de conocimiento, de tomar notas, de ver. En 2024 ejecutaremos la nueva línea que nos gustaría. Estamos diseñando y dándonos la mano con los centros educativos para llevar programas de prevención de pensamientos suicidas y tratar la salud mental con profesionales del sector por todas las islas, especialmente en La Palma por cuestiones obvias, porque ellos no solamente han pasado una pandemia, también han pasado un volcán y un incendio. Vamos a contar con profesionales del sector acompañados de personas influencers, porque a la hora de llegar a la población joven, hay que saber a trav´rs de quienes podemos conectar. Y recorrer el Archipiélago, porque uno de nuestros objetivos es la descentralización de las islas capitalinas. Igual para las adicciones: delegar en un equipo de profesionales y dejarme llevar por lo que me recomiende la gente que sí sabe de esto.

¿Y para la educación sexual o en programas contra la violencia de género?

Por suerte, la Dirección General recibe del Estado casi 2 millones de euros para hacer políticas contra la violencia de género. Estamos a la espera de la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales de Estado para ver si podemos contar con los mismos fondos. Y tenemos un equipo específico que trabaja esta rama con un centro de información específico en La Laguna.

En el último informe del Consejo de la Juventud, en Canarias mejora levemente el número de contratos indefinidos, pero los salarios medios son de 12.000 euros. ¿Cómo incentivar la contratación juvenil?

El empleo juvenil no es nuestra competencia directa, pero sí es nuestra incentivar a quien sí tiene las competencias. Tenemos que fomentar el empleo entre la población juvenil. Directamente, desde los fondos propios de la Dirección General. Para 2024 tenemos dos millones de euros, que es la cuantía más elevada de la historia, para la contratación de personas jóvenes desempleadas con titulación superior. Es nuestro granito de arena, pero también estamos iniciando conversaciones con el resto de compañeros del gobierno para incentivar desde donde sí se tienen las competencias.

¿Y en el acceso a la vivienda?

Hemos recibido recientemente un dato alarmante: el porcentaje de jóvenes que se emancipan menores de 30 años no llega al 15%, por tanto, estamos hablando que los jóvenes de 30 años siguen viviendo en casa de sus padres. Esto era un dato generalizado en las comunidades autónomas que se hace especialmente más complicado en autonomías como Canarias o Baleares por la situación del alquiler vacacional que tenemos como localidades turísticas. Es un asunto que no puede resolver la Dirección General de Juventud, sino que debe ser el Gobierno. Hay que poner toda la artillería porque es una necesidad social que, de momento, no hemos conseguido paliar. Es un objetivo de esta legislatura, pero es a largo plazo.

¿Es partidario de aumentar la consideración de joven en las islas más allá de para políticas de vivienda o laborales?

La Ley Canaria de Juventud, aprobada en marzo, considera joven a una persona de 12 a 30 años. Sin embargo, los modelos sociales cambian y una persona de 30 a 40 años sigue siendo joven. Las instituciones públicas hacen políticas juveniles y para personas mayores, pero hay un limbo administrativo en la edad de los 30 a los 40 años y no tienen ninguna administración que trabaje para ellos. Nosotros queremos incidir en ello. Soy partidario y favorable de que una persona de 32 años tenga las mismas condiciones que una persona de 29 años, que a esas edades las personas sigan disfrutando de su condición de joven y que puedan seguir teniendo unos beneficios de los que carece.

¿Qué tipo de iniciativas quiere desarrollar?

Mi idea es continuar con lo que buenamente se ha hecho y recuperar proyectos cancelados, como el de Jóvenes Puntales o Juventud y Cultura, que realmente sí funcionaron, pero la anterior Dirección decidió cancelar. Para mí, los proyectos de ocio, como puede ser un concierto, están geniales, pero al final no aportan a la sociedad un valor a largo plazo, que es lo que yo quiero. De ahí mi insistencia en aportar en el tema de la salud, en la prevención de pensamientos suicidas, las adicciones o el uso de redes sociales. Aunque quiero transmitir a las entidades que deben tener un poco de paciencia, porque hay que recordar que la anterior directora general de Juventud, Laura Fuentes, tuvo que dejar el puesto en febrero porque era candidata a otra administración. Y desde febrero tenemos atascos de subvenciones, facturas, reuniones y demás.