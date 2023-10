La industria del cine pide a la FP que adapte sus currículos al mercado de trabajo

Realizar el montaje de una película entre España, Colombia y México era impensable hace un par de años. Rodar en un plató virtual, disponer de un especialista en alto rango dinámico (HDR, técnica para que los colores blancos sean más brillantes y los oscuros, más oscuros) o que un editor repase los efectos visuales no es el futuro de la industria del cine sino el presente. Lo mismo que los artistas de motores de videojuego a tiempo real. ¿Encuentra la industria estos perfiles profesionales?

Sí, cada vez más. Pero los responsables de películas y series dan un paso al frente y piden a los institutos de Formación Profesional (FP) y las escuelas de cine que modernicen y adapten sus currículos a la demanda del sector. Es la única manera -recuerdan- para que los futuros profesionales reciban en las aulas la formación que, de verdad, van a necesitar una vez que entren en la industria.

Adaptar la formación académica a las necesidades del mercado de trabajo es, de hecho, uno de los grandes objetivos de la nueva FP, un tipo de formación muy práctica y muy enfocada al mundo laboral. Especialmente, en los grados más tecnológicos. “Producir y postproducir una serie o una película en 2023 no tiene nada que ver con lo que se hacía hace cinco años”, explica el director de Postproducción de Netflix en España, Víctor Martí, poniendo como ejemplo 'La sociedad de la nieve', candidata de España a los Oscar.

La última película de J. A. Bayona ha sido rodada en exteriores reales de Uruguay y Sierra Nevada (Granada), pero también en un plató virtual ubicado en el centro de producción y posproducción que Netflix tiene en Tres Cantos (Madrid), que, con 22.000 metros cuadrados, el más grande de la UE. La producción virtual es algo que ya se está aplicando en series como 'Berlín', 'Élite' o 'Sky Rojo'.

Las industrias culturales y creativas son "un espacio dinámico que necesitan de perfiles cada vez más específicos y especializados". Bajo esta premisa, hoy se presenta en Madrid Platino-Empleo, una plataforma para potenciar los puestos de trabajo en las industrias creativas y afrontar el desafío de "encontrar y retener talento especializado".

“Han nacido nuevas profesiones y otras que ya existían tienen que reconvertirse. Tenemos que asumir esa curva de aprendizaje” Víctor Martí - director de Postproducción de Netflix en España

Curva de aprendizaje

España siempre ha presumido de tener excelentes técnicos en el terreno audiovisual, pero la reconversión industrial en la que está inmersa el sector de la mano de la digitalización y la innovación exige “una formación puntera y un reciclaje constante”, añade Martí, que lleva algunos años colaborando tanto con escuelas de cine como ESCAC y ECAM como con los centros de FP para adaptar los currículos a las necesidades de la industria.

“Han nacido nuevas profesiones y otras que ya existían tienen que reconvertirse”, concluye el reponsable de Netflix, haciendo mención a los coloristas, los sonidistas, los montadores, los directores de fotografía o los responsables de efectos digitales. “Tenemos que asumir esa curva de aprendizaje”, concluye.

Foro en Madrid

Por segundo año consecutivo, el centro de producción y posptroducción de Netflix acoge, el Post Production Summit, un foro que tiene por objetivo, precisamente, conectar el mundo académico con el laboral y en el que participan más de 300 profesionales no solo de España sino de todos los rincones del planeta.

"Puede que no hagamos 'The Mandalorian', pero somos muy competitivos. 'La casa de papel' sentó un importante precedente” Migue Amoedo - director de fotografía

“Históricamente ha habido un abismo entre la industria del cine de EEUU y la de España. Pero hemos aprovechado una oportunidad única y ahora ya somos también un referente en esta industria. Puede que no hagamos 'The Mandalorian', pero somos muy competitivos. 'La casa de papel' sentó un importante precedente”, explica el director de fotografía Migue Amoedo.

El especialista reconoce que, a pesar de los vertiginosos cambios, la industria sigue necesitando talento artesanal porque las máquinas no hacen solas las cosas. "Los platós virtuales son maravillosos y te permiten hacer muchas cosas. Con ellos, por ejemplo, no estamos rezando cada día para que no llueva y no se nos estropee el rodaje en un exterior. Pero el plató virtual no lo hace todo, tiene limitaciones. Necesitamos profesionales y talento artesanal”, concluye Amoedo.

"La reconversión industrial de nuestro gremio ha provocado que algunos trabajos de menor cualificación tengan ahora mucho valor añadido” Berta Coderch - manager de VFX de Netflix en España y Portugal

“El conocimiento técnico hace falta, pero también la creatividad y la versatilidad. La reconversión industrial de nuestro gremio ha provocado que algunos trabajos de menor cualificación tengan ahora mucho más valor añadido”, añade Berta Coderch, manager de VFX de Netflix en España y Portugal. Según su experiencia, además, las mujeres han entrado con fuerza en los nuevos perfiles profesionales, que son muy técnicos pero que no se han quedado exclusivamente para hombres.

Desde los centros de FP también reconocen que la actualización de la formación es vital. Así lo reconocía en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, Mercedes Pérez Ortega, directora de FP de CCC. Una de las creencias erróneas más popularizadas es la relacionada con que los programas educativos y metodología de la FP es menos exigente y de menor calidad. Es, según aclara la responsable de FP de CCC, un mito. “Aunque las horas dedicadas a la memorización de contenido son menores, los alumnos pueden obtener su máximo potencial siguiendo la metodología de ‘learning by doing’ (aprender haciendo), eminentemente práctica y enfocada a las situaciones reales de trabajo que los alumnos se encontrarán en sus periodos de prácticas y futuros puestos laborales".