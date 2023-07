Canarias precisa de más personal de servicios y de refuerzo en Educación

Más personal de Administración y Servicios y profesionales que se encarguen de los nuevos perfiles necesarios para la comunidad educativa, como auxiliares de comedor, coordinadores de bienestar o de apoyo a necesidades específicas. Esa es una de las demandas más urgentes para la educación canaria según el Consejo Escolar de Canarias (CEC), que acaba de aprobar la Memoria 2019/2023 del Ejecutivo saliente y en la que se recogen un centenar de propuestas de mejora para el sector.

La presidenta del CEC, Natalia Álvarez, celebra que tras la pandemia se haya contratado a más de 2.000 docentes para dar respuesta a las nuevas demandas de las aulas canarias, con menos alumnos y más profesores. «Se ha llevado a cabo cierta reposición en cuanto a las jubilaciones», comenta la presidenta, quien lamenta no obstante, que no ha sucedido así en el caso del personal de Administración y Servicios. Explica que en este sector, no solo ha aumentado la carga de trabajo sino que además no se han repuesto las plazas vacantes por las jubilaciones. «Existe una clara falta de agilización en la parte administrativa», concluye Álvarez.

Asimismo, junto a los nuevos perfiles que se hacen necesarios en los centros canarios, como los coordinadores de bienestar o los encargados de las enfermerías escolares, «también hace falta reponer y formar a los auxiliares de los comedores o de apoyo a las necesidades educativas específicas» ya que el CEC asegura que no son suficientes los que ya trabajan en la actualidad. Todos estos nuevos perfiles profesionales garantizarán una mayor inclusión del alumnado, otra de las demandas del CEC para mejorar la escuela canaria. «La mejora de la inclusión es para nosotros una prioridad y por eso debemos garantizar que se atienda a todos los perfiles del alumnado, desde las necesidades de apoyo específicas, a las idiomáticas o el apoyo a migrantes», reflexiona Álvarez, quien concluye que «tenemos una sociedad diversa y hay que poder dar respuesta a todas las personas».

Junto a la inclusión, la sostenibilidad es otra de las demandas del Consejo Escolar de Canarias. «Existen aún centros educativos muy antiguos, a los que hay que realizarles mejoras como la retirada del amianto e introducir mejoras de agua, luz y materiales», enumera Álvarez quien además reflexiona: «Cada vez hace más calor en Canarias por lo que hay que trabajar en este sentido y cubrir las canchas e introducir más jardines que den sombra, diversas medidas sostenibles para que el alumnado esté protegido».

Para dar forma a todas estas mejoras, el CEC sentencia que el presupuesto para Educación debe alcanzar al fin al 5% del PIB: «Hace ya nueve años desde que se aprobó la ley que establece esa inversión y aún no lo hemos logrado. Aunque el año pasado ya se llegó al 4,8%, es importante continuar incrementando el presupuesto para garantizar recursos económicos suficientes».

Valoración

Tras dos meses de análisis, el CEC ya ha hecho llegar la Memoria 2019/2023 a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y espera poder presentarla ante el presidente del Gobierno regional, el nuevo consejero de Educación y el Parlamento de Canarias en las próximas semanas. Más allá de las demandas, el Consejo Escolar también destaca los buenos pasos que se han dado en diferentes ámbitos educativos a lo largo de los últimos cuatro años. «En Educación siempre somos ambiciosos porque queremos la mejor educación y la de mayor calidad para los canarios», sostiene Natalia Álvarez, quien añade que «es lógico que la sociedad mire hacia la escuela para solucionar los problemas sociales que nos superan, pero todos esos retos hay que sacarlos adelante con el trabajo de todos los sectores de la sociedad».

En esta línea, celebra que se haya puesto en marcha el Plan Estratégico del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años), que se hayan disminuido las ratios alumno-profesor y que se haya aumentado la plantilla docente. Junto a los avances en temas relacionados con la inclusión y la equidad, Álvarez habla también del desarrollo del plan de escuelas rurales que sirve para fijar población en estas zonas, así como la reforma de la Formación Profesional (FP). «Este punto lo consideramos estratégico para el desarrollo de las Islas porque garantiza un continuo de formación y una actualización constante del perfil del empleado». Así, la presidenta del CEC habló de la nueva ley de Formación Profesional que potencia notablemente la FP Dual, que comenzará a desarrollarse a nivel autonómico a partir del mes de septiembre. «Es destacable que el nuevo Gobierno de Canarias haya planteado la necesidad de dar forma a una Viceconsejería de Formación Profesional, porque es un órgano necesario», concluye.